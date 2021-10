Vụ bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Bình Dương: Tìm thấy đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h sáng 15/10, bé H. chơi với mẹ là chị Hồ Thị Bích N. trước sân nhà. Sau đó mẹ bé có vào nhà, một lát sau, chị N. ra sân thì không thấy bé đâu nữa. Lúc này, gia đình đã túa đi khắp nơi tìm kiếm đồng thời đến các điểm gần nhà nhưng vẫn không thấy bé đâu.

Phát hiện có đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà

Bé trai 2 tuổi đang chơi trước sân nhà thì mất tích bí ẩn

Đáng chú ý, khi được hỏi về quá trình tìm kiếm, gia đình bé trai 2 tuổi cho biết ngay trong đêm đầu tiên xảy ra vụ việc, cả gia đình có đến các khu vực gần nhà thì phát hiện có đồ chơi của bé ở lô cao su gần nhà. Nhìn thấy đồ chơi liên quan của bé ở đây, gia đình đã tập trung tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cháu đâu.

Vào đêm qua (17/10), nhiều người dân dù không họ hàng thân với gia đình cháu nhưng cũng hỗ trợ đi tìm kiếm. Tuy nhiên, tin tức về cháu vẫn chưa có.

Hiện trên mạng xã hội cũng đang chia sẻ nhiều thông tin liên quan vụ mất tích bí ẩn này.

Đề nghị Bộ Công an, công an các tỉnh vào cuộc hỗ trợ

Sáng nay (18/10), trao đổi với PV, người thân cháu bé cho biết cháu vẫn chưa được tìm thấy. Quá sốt ruột vì sự mất tích bí ẩn của con trai, cha mẹ cháu bé như gục ngã. Bố cháu cho biết, từ hôm 15/10 đến nay có rất nhiều cuộc gọi hỏi thăm đến gia đình anh, nhưng thông tin về con trai vẫn bặt vô âm tín.

Xuyên đêm vào nhà hoang tìm kiếm bé trai mất tích bí ẩn ở Bình Dương

Hiện Công an cũng đã vào cuộc xác minh, điều tra sau đó đã công bố nhận dạng bé Hưng để cộng đồng giúp sức. Theo đó, trước khi mất tích bé trai 2 tuổi mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần short màu xanh; chân không mang dép.

Đồng thời, công an huyện Dầu Tiếng đã gửi thống báo đến các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ tìm bé trai 2 tuổi bị mất tích.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.