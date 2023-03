Vụ bé trai 17 tháng tuổi bị đánh tử vong: Hai bảo mẫu có thể đối diện hình phạt nào?

Hai đối tượng An - Lành.

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi bị 2 cô trông trẻ tại một cơ sở trông giữ trẻ ở huyện Thường Tín (Hà Nội) đánh đập tàn bạo dẫn đến tử vong, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng luật sư Nguyễn Anh đánh giá, hành vi của 2 đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, đang tâm sử dụng vũ lực tước đoạt đi tính mạng của cháu bé 17 tháng tuổi rất dã man, tàn ác.



“Chỉ vì bực tức cháu bé khóc không ngủ, chạy ra ngoài cửa mà các đối tượng đã cùng nhau trong nhiều ngày sử dụng vũ lực bằng chân, tay đạp vào bụng, ngực rồi đá, dẫm vào đầu cháu bé, ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Hậu quả cháu bị chấn thương sọ não và tử vong trong đau đớn” - luật sư Thơm chia sẻ.

Theo luật sư Thơm, xét hành vi của các đối tượng thể hiện sự côn đồ, hung hãn, vô cớ đánh đập dã man, tàn ác cháu bé tử vong đã cấu thành tội “Giết người”.

Bên cạnh đó, các đối tượng là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, vì lợi ích đã bất chấp pháp luật, mở cơ sở trông giữ trẻ trái phép, không có tình thương yêu trẻ, bạo hành cháu bé tử vong chết trong đau đớn nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng chống tội phạm bạo lực trẻ em đang có xu hướng gia tăng phức tạp trong xã hội hiện nay.

Luật sư Thơm cho rằng, trong vụ án này, các đối tượng cùng thống nhất ý chí bạo hành cháu nên có vai trò ngang nhau, cùng phải chịu trách nhiệm đồng phạm về tội “Giết người” với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự với hình phạt cao nhất là tử hình.

Cũng liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã tạm giữ Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về vụ việc. Nạn nhân trong vụ án là cháu P.T.Đ (SN 2021, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Bước đầu, Lành khai rằng đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, còn An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất. Do lời khai của 2 người mâu thuẫn, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ An và Lành đã đánh đập cháu Đ. dẫn đến thương tích.

Cụ thể, sáng 23/2, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy cháu Đ. chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế cháu bé lên ném xuống nền nhà rồi cùng An đánh đập vào mặt, bụng, ngực… cháu Đ. Đến chiều cùng ngày, gia đình đến đón các đối tượng nói dối cháu bé bị ngã.

Những ngày tiếp theo do không có điều kiện trông con gia đình tiếp tục gửi Đ. đến cơ sở của An và Lành.

Ngày 26/2, cháu Đ. tiếp tục khóc nên bị An dùng chân đạp vào bụng dẫn đến bất tỉnh. Lúc này, An thông báo cho gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 1/3, cháu Đ. được trả về gia đình và tử vong sau đó.

Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.