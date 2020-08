Vụ bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường ở Hà Nội: Người mẹ đang hoảng loạn không thể tự đi khám, công an đã liên hệ gia đình ở quê

Chiều ngày 21/8, một chỉ huy Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã xác minh được người mẹ trong vụ ném bỏ bé trai sơ sinh ở giữa khe tường .

Theo cơ quan công an, đơn vị đã đưa cô gái đi xét nghiệm DNA với cháu bé để củng cố biên bản vụ việc. Do cô gái vẫn trong tinh thần hoảng loạn nên công an đã đưa đi khám. Trong khi đó thông tin từ phía bệnh viện thông tin, cháu bé có sức khỏe đã ổn định.

Hai nam thanh niên trong số những người tham gia giải cứu cháu bé

Nguồn tin của chúng tôi được biết, hiện tại bố mẹ của cô gái sau khi nhận được thông tin đã tức tốc từ Ninh Bình lên Hà Nội để giải quyết.

Cũng trong sáng nay, chúng tôi trở lại ngôi nhà trọ của cô gái từng xảy ra sự việc. Hầu hết mọi người ở đây không ai nắm được thông tin cô gái này mang bầu.

"Bạn này có người yêu trẻ tuổi, thi thoảng có dẫn về đây. Do thường xuyên mặc váy nên chúng tôi không để ý", người bán hàng ở gần nhà trọ nói.

Còn một người bạn cho biết, trong một tin nhắn do người bạn của nữ sinh này thông tin cho một nam thanh niên được cho là bạn trai của cô để hỏi thăm. Tuy nhiên, chàng trai này trả lời lại những câu rất vô tâm, coi như không biết chuyện gì.

Nơi xảy ra sự việc

Trước đó vào khoảng 17h50' ngày 18/8, người dân đang sinh sống tại ngõ Đào Nguyên (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) bàng hoàng nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ.



Sau đó, họ phát hiện một em bé không mặc quần áo, còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khe tường hẹp. Lúc này, người dân đã phải khoan, đục tường để giải cứu cháu bé ra ngoài rồi cùng lực lượng chức năng đưa bé đi cấp cứu.