Vụ bé gái 9 tuổi nghi bị "chị dâu" bạo hành bầm tím khắp cơ thể ở TP.HCM: Hàng xóm nói gì?

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ việc bé gái 9 tuổi tên N.A., nghi bị chị dâu bạo hành do Công an xã Thới Tam Thôn chuyển lên.

Trao đổi với Zing, đại diện UBND xã Thới Tam Thôn cho biết sau khi tiếp nhận thông tin, xã đã mời cháu bé và chị Y. lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, chị Y. cho biết là vợ sắp cưới của anh L. (33 tuổi, anh trai của A.). Cả 3 sống chung tại căn nhà ở ấp Thới Tứ.

Nguồn tin Công an cũng cho biết, mẹ của bé đang chấp hành án phạt tù.

Trong quá trình dạy bé A. học bài, do cháu bé không chịu học, làm bài tập, chị Y. có đánh vài cái vào mặt và dọa nếu bé không chịu học sẽ đuổi đi.

Nói về hành động này, anh L. cho rằng Y. đã nóng giận nên mới hành động như vậy.

Trong một diễn biến liên quan, từ Tuổi trẻ ngày 18/1 thông tin, một số người dân ở ấp Thới Tứ (xã Thới Tam Thôn - cạnh nhà cháu bé sinh sống) cho biết chiều 12/1, thấy bé A. vừa đi vừa khóc nên mọi người hỏi thăm và biết bé bị "chị dâu" đánh, đuổi ra khỏi nhà.

Ngoài ra, một số người dân cho hay từng nghe tiếng bé A. khóc la phát ra từ căn nhà và thường thấy bé A. lau nhà, quét sân. Có người nghi bé A. bị bạo hành nhưng không dám hành động hay lên tiếng vì sợ phiền phức.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, bà H. (dì ruột cháu A.) đã đón bé về nhà ở ấp Tam Đông 3 để chăm sóc. Cũng theo người dì ruột, cháu A. thông minh nhưng khá nghịch và lười học.

Theo lãnh đạo UBND xã Thới Tam Thôn, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an đã tiến hành xác minh và sẽ thông tin khi có kết quả điều tra xử lý.

https://afamily.vn/vu-be-gai-9-tuoi-nghi-bi-chi-dau-bao-hanh-bam-tim-khap-co-the-o-tphcm-hang-xom-noi-gi-2022011916220112.chn