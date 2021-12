Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Khôi phục camera phát hiện tình tiết phẫn nộ, nạn nhân dù khóc lóc van xin nhưng mẹ kế vẫn ra tay dã man

Vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đang thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của dư luận. Tới thời điểm hiện tại, người bố là Nguyễn Kim Trung Thái và mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang đều đã bị bắt khẩn cấp để điều tra.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh phối hợp với các cơ quan chức năng đã khôi phục được camera, thu giữ nhiều đoạn clip trong nhà, nơi bé V.A. tử vong.

Theo đó, khi Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) dùng cây đánh cháu N.T.V.A. (SN 2013) thì Nguyễn Kim Trung Thái đang ở nhà, nhìn thấy và chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Cháu bé khóc lóc, van xin tha thiết nhưng Nguyễn Võ Quỳnh Trang vẫn ra tay dã man", nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết.

Cây gậy gỗ dài 90cm Trang dùng để đánh cháu V.A.

Trước đó, Nguyễn Kim Trung Thái thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị mẹ kế Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi, cây đánh. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái.

Thái cho hay biết Trang dùng roi, gậy để đánh V.A. nhiều lần, liên tiếp và gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của con gái, tuy nhiên người bố này cho rằng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra nên vẫn để Trang dạy dỗ con gái mình.

Bé V.A. bị bạo hành tử vong trước khi đưa đến bệnh viện

Khi thông tin này được lan truyền trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, dư luận lại một lần nữa bức xúc. Không ai có thể tin được một người bố lại dã tâm đánh và để con bị người khác hành hạ đến như vậy!

Vào tối nay (31/12), Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc bé N.T.V.A (8 tuổi) tử vong, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt – Trưởng Công an quận Bình Thạnh cho biết, hiện nay cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của bị can Thái trong vụ việc.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái

"Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. Công an TP.HCM cũng như công an quận Bình Thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này", Thượng tá Đạt nói.

Đại diện Công an quận Bình Thạnh trả lời câu hỏi báo chí tại buổi họp báo.

Bên cạnh đó, sau khi sự việc xảy ra nếu trường hợp Thái, Trang có hành vi hủy, xóa đi các đoạn camera ghi lại cảnh Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập bé A. nhằm hủy chứng cứ, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Theo quy định của BLHS hiện hành, thì người có trách nhiệm bảo quản vật chứng mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại vật chứng của vụ án, thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ xử lý trách nhiệm hình sự phù hợp; trong trường hợp thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy, làm hư hỏng vật chứng của vụ án nhằm làm sai lệch hồ sơ vụ án thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 375 của Bộ luật hình sự" - Luật sư Lưu Tấn Anh Toàn nhận định.

