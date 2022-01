Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Gia đình lên tiếng về tin đồn "nhận 1 tỷ để viết đơn xin giảm án"

Ngày 28/8, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "hành hạ trẻ em".

Ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "giết người" và "che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.