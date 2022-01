Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: "Chiếc mặt nạ" trí trá của mẹ kế và bố ruột đã bị lột trần như thế nào?

Phục hồi dữ liệu camera tiết lộ nhiều tình tiết gây sốc

Vụ bé N.T.V.A. (8 tuổi, sống tại một căn hộ chung cư ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị mẹ kế bạo hành, tử vong thương tâm khiến dư luận vô cùng bàng hoàng, phẫn nộ.

Các cơ quan chức năng đã khôi phục được camera trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái và phát hiện nhiều tình tiết gây phẫn nộ khi bé gái bị bạo hành, từ đó đã khiến mẹ kế phải "lột măt nạ" giả dối của mình.

Cụ thể, theo những hình ảnh camera khôi phục được đã thể hiện, trong quá trình sinh hoạt, kèm cháu A. học bài, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã dùng đoạn gỗ và các vật dụng khác hành hạ bé gái này. Nguyễn Kim Trung Thái cũng từng ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không can thiệp, ngăn cản mà thậm chí thoa thuốc cho bé A. trong một lần bị mẹ kế đánh. Chính Thái khai nhận, có lần Thái cũng cầm cây và đánh con gái nhiều cái.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại nhà riêng nơi đánh bé V.A.

Trong các ngày từ 7/12 đến 11/12, Trang liên tiếp hành hạ cháu A. có sự chứng kiến của Thái.

Đáng nói, trong ngày 11/12, vì phát hiện cháu A. bị thương tích ở đầu nên Thái đưa con đến bệnh viện ITO khâu vết thương. Thái nói khi hỏi con thì cháu nói tự té ngã (?), cơ quan công an tình nghi lời khai này không đúng sự thật vì trong các ngày đó rõ ràng ông Thái đã chứng kiến người tình hành hạ con và thật kỳ lạ nếu như ông này không biết rõ vết thương ở đầu cháu A. là từ đâu ra.

Chiếc gậy mà Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh bé V.A.

Từ 14-18h chiều hôm 22/12, khi kèm cháu A. học và cho rằng cháu làm bài sai nên Trang đã dùng đoạn gỗ đánh liên tiếp vào lưng, mông, trán và trên đầu, thậm chí dùng chân đạp vào nhiều nơi hiểm trên cơ thể của bé A.

Trang còn dùng dây trói tay chân của bé A., bắt phải vừa quỳ học vừa uống nước; dùng tay tát vào mặt, đánh vào đầu của bé. Thậm chí khi cháu A. ngồi lại vào ghế để học thì Trang vung chân đạp cháu ngã… Đến khi cháu A. ngất lả, bất tỉnh, nôn ói… thấy đã nguy hiểm đến tính mạng, Trang mới gọi điện thoại cho Thái về nhà để xử lý nhưng đã không kịp.

Một tình tiết quan trọng nữa là trong nhà có hệ thống camera an ninh tuy nhiên thời điểm điều tra vụ án, dữ liệu đã không còn. Với những nỗ lực, đến nay công an đã khôi phục lại được và chứng cứ này vô cùng quan trọng.

Công an xác định, Thái chính là người xoá dữ liệu camera, phi tang chứng cứ phạm tội của người tình.

Nguyễn Trung Kim Thái đã tranh thủ xóa dữ liệu camera, bao che cho nhân tình trong lúc ngồi chờ con gái ruột cấp cứu.

Đến nay, công an làm rõ, ngay khi vừa đưa bé A. đến cấp cứu tại bệnh viện, ở ngoài chờ, Nguyễn Kim Trung Thái đã tranh thủ mở ứng dụng trên điện thoại để xoá dữ liệu camera. Khi bị bắt giữ khẩn cấp, Thái thừa nhận, và khai rằng, lo sợ những hình ảnh camera này sẽ làm ảnh hưởng đến Trang và cả bản thân mình.

Một cán bộ Công an cho biết: "Bước đầu xác định Thái có sự đồng tình với hành vi của Trang. Từ những tình tiết được làm rõ, sau khi cháu A. tử vong, Thái đã cố ý xoá chứng cứ, che giấu cho hành vi phạm tội của Trang".

Tại sao vụ việc được chuyển tới cơ quan công an cấp cao hơn?

Diễn biến vụ án được hé lộ sau đó gây phẫn nộ trong dư luận với loạt tình tiết chấn động khi camera an ninh được khôi phục cũng như lời khai của các đối tượng.

Chính vì thế, vụ án đã được Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM thụ lý để mở rộng điều tra, xử lý.

Được biết, những đoạn clip không xuyên suốt nhưng thể hiện rõ hành vi của 2 người là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1, cùng tạm trú quận Bình Thạnh). Tuy nhiên, phải thực hiện giám định những đoạn clip đó nhằm đảm bảo đúng các bước của quy định tố tụng.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái

Từ những tình tiết, chứng cứ mới làm rõ, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hai đối tượng Trang và Thái có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" hay "Giết người", với tình tiết là trẻ em, là con ruột. Do đó, vụ án được Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh chuyển giao cho Phòng PC01 - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trang bị tạm giữ từ ngày 22/12 đến ngày 28/12 thì bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Hành hạ trẻ em". Còn Nguyễn Kim Trung Thái bị tạm giữ, nhưng sau đó được cho về, đến ngày 30/12/2021 thì bị bắt giữ khẩn cấp về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng".

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh: "Cơ quan công an điều tra vụ án rất quyết liệt, nhanh chóng, kịp thời… Trong tiến trình điều tra, nếu tài liệu, chứng cứ thể hiện tội danh khác thì cơ quan điều tra sẽ chuyển đổi, xử lý theo tội danh đó. Công an TP đã thống nhất với liên ngành tố tụng, đây là án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử để răn đe cho toàn xã hội".

Hiện vụ án vẫn đang được dư luận theo dõi sát sao tiến trình điều tra. Đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, đúng tội danh với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

