Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Bố bé khai gì về lý do xóa dữ liệu camera, phi tang chứng cứ phạm tội của người tình?

Ngày 2/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi tử vong do bị bạo hành lên Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định vì đây là “án điểm”.

Làm việc với công an, Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, ngụ quận 1, cha ruột bé A. đã tử vong) khai ngày 22/12 đi làm nên không chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, bạn gái của Thái) đánh con mình.

Khi được Trang gọi về nhà thì Thái phát hiện con đã ngất nên vội đưa đi bệnh viện. Lúc ở bệnh viện, Thái được Trang kể lại việc đánh con mình. Thái lúc này không tố giác công an. Thậm chí, Thái còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera an ninh trong nhà tìm cách xoá dữ liệu. Hành vi trên của Thái nhằm phi tang chứng cứ phạm tội của người tình của mình.

Nguyễn Kim Trung Thái tại cơ quan công an

Về lý do Thái xoá dữ liệu camera an ninh thì Thái khai là sợ vụ việc của con liên luỵ đến bạn gái của mình. Thái không muốn vụ việc có thể cướp mất đi người thân của mình và ảnh hưởng tới người khác.

Theo điều tra, lúc 19h43 phút ngày 22/12, Công an phường 22, quận Bình Thạnh nhận được tin báo của bảo vệ Bệnh viện Vinmec Central Park có cấp cứu bé NA. trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở. Công an phường 22 báo cáo cho Công an quận Bình Thạnh lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu.

Qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ ghi nhận trên cơ thể cháu bé có nhiều vết bầm tím lớn ở mông, đùi, hông, lưng, sưng mủ ở vùng vai trái, trên thái dương bên phải có vết thương khoảng 2cm nghi vấn đã được khâu trước đó và đã lành.

Ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú tại căn hộ chung cư Saigon Pearl 92 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh) về hành vi “Hành hạ người khác”.

Qua điều tra được biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, là cha ruột cháu A.) và Trang có mối quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ tháng 6/2020 tại căn hộ chung cư Saigon Pearl. Đến ngày 30/12/2021, công an cũng bắt khẩn cấp với Thái để điều tra về hành vi “Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình”.

Quá trình điều tra, công an xác định trong gần 4 giờ đồng hồ (từ 14h đến 18h) ngày 22/12, Trang đã hành hạ đánh đập bé A. tới khi cháu kiệt sức. Cụ thể, Trang dùng cây gỗ đánh vào nhiều phần trên cơ thể bé A. và dùng chân đạp vào vùng mông, âm hộ, ngực… của bé A. Trang dùng dây trói chân bé A. đến khi cháu kiệt sức. Thậm chí Trang bắt cháu vừa quỳ học, vừa uống nước. Bé A. quỳ thì Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu.

Chưa dừng lại, Trang bắt bé A. ngồi vào ghế rồi dùng chân đạp té ngã. Do bé A. kiệt sức nên Trang đỡ bé ngồi lên giường nhưng cháu không còn sức nên té ngã. Trang kéo bé A. ngồi dậy thì miệng bé trào ra nước… ngã xuống nền nhà và ngất lịm.

