Vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM: Người cha khai gì?

Liên quan vụ "Bé gái 8 tuổi tử vong vì bị mẹ kế bạo hành" như đã thông tin, ngày 1/1, nguồn tin của phóng viên từ Công an quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết, ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) là cha ruột bé gái 8 tuổi tử vong đã có khai báo về vụ việc này.

Nguồn tin cho hay, ông Thái khai nhận có nhìn thấy Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, TPHCM) là bạn gái đánh cháu N.T.V.A. (SN 2013, con ruột ông Thái). Tuy nhiên, ngày xảy ra vụ việc khiến bé mất mạng, ông Thái đi làm nên không hay biết.

Bên cạnh đó, ông Thái khai cũng đã đánh bé A. một vài lần do cháu không ngoan. Về việc này, công an cho biết, đây chỉ là lời khai của ông Thái. Phía công an vẫn đang kiểm tra đánh gia so với thực tế hiện trường, vết thương của bé A và điều tra hết sức thận trọng. Nguồn tin cũng cho biết, phía cơ quan điều tra đã khôi phục được 1 số hình ảnh từ camera.

Liên quan vụ việc, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, đây là vụ việc hết sức đau lòng diễn ra trên địa bàn thành phố. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhanh chóng củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng có liên quan.

Đại tá Quang cho biết thêm, Ban giám đốc Công an TPHCM đã thống nhất là điều tra, truy tố để đưa ra xét xử vụ án này làm "án điểm" nhằm cảnh báo, răng đe cho toàn xã hội về nạn bạo hành trẻ em.

Trước đó, ngày 28/12, Công an đã khởi tố bắt giam với Trang về hành vi "Hành hạ người khác". Vài hôm sau, công an tiếp tục bắt khẩn cấp với Thái là cha ruột bé A. về hành vi "Hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình".

https://afamily.vn/vu-be-gai-8-tuoi-bi-me-ke-bao-hanh-tu-vong-o-tphcm-nguoi-cha-khai-gi-20220101130055921.chn