Vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong ở TP.HCM: Bác ruột nạn nhân thông tin về diễn biến mới nhất

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, quận 1, TP.HCM) tử vong do bị bạo hành gây xôn xao dư luận thời gian qua, tối ngày 14/4 mới đây, anh Nguyễn Quang Vinh là bác ruột của bé cho biết, qua làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC 01) về các nội dung liên quan đến vụ án, anh đã có những thông tin mới nhất.

Bác ruột bé V.A đã có chia sẻ mới nhất liên quan đến vụ án

Cụ thể, anh Vinh cho biết, phía Công an đang làm kết luận điều tra về vụ án, đồng thời khẳng định, vụ án liên quan đến bé V.A phải xử lý nhanh, đúng người, đúng tội.

Phía cơ quan Công an cũng cho biết, đang xử lý một cách nhanh nhất để vụ việc sớm được sáng tỏ.

Trước đó, căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM đối với nguyên nhân chết của cháu V.A., Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo cho mẹ ruột của cháu A. về kết luận giám định nguyên nhân cái chết như sau: Cháu A. tử vong do phù phổi cấp vì sốc chấn thương.

Theo anh Vinh, vụ việc của bé V.A sẽ sớm được cơ quan chức năng làm sáng tỏ

Theo điều tra, công an xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ quận 1) cùng cháu gái N.T.V.A. (8 tuổi, con ruột Thái) từ giữa năm 2020 tại một căn hộ ở chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh.

Trong thời gian sống chung, Trang nhiều lần dùng tay chân hoặc nhiều loại dụng cụ, roi, đánh đập, hành hạ cháu gái dã man.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Riêng ngày 22/12 (ngày cháu A. tử vong), trong khoảng thời gian dài từ 14h đến 18h, Trang đã dùng cây gỗ to dài cả mét đánh mạnh rất nhiều lần khắp nơi trên cơ thể cháu gái như mông, lưng, đầu, trán.

Trang lấy chân đạp mạnh vào vùng bụng, mông, âm hộ, ngực của cháu gái.

Không chỉ thế, ả còn dùng dây trói tay chân đến khi cháu gái bị kiệt sức nhưng vẫn bị bắt quỳ học, vừa quỳ học vừa uống nước.

Khi cháu gái đang quỳ, Trang dùng tay tát mạnh vào vùng đầu cháu gái khiến cháu gái bị kiệt sức như muốn đổ gục.

Chưa dừng lại, cô ta tiếp tục bắt cháu gái ngồi vào ghế học, khi cháu gái đang ngồi ghế, Trang dùng chân đạp cho cháu gái té ngã và cháu tiếp tục gắng gượng ngồi lên ghế nhưng không còn chút sức lực để ngồi, khó thở.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang lúc bị bắt giữ.

Thấy vậy, mẹ kế đỡ cháu gái ngồi lên chiếc giường trong nhà nhưng cháu không còn sức nên té ngã, sức khỏe lúc này rất yếu. Trang tiếp tục kéo cháu ngồi dậy thì miệng cháu trào ra nước, những chất màu trắng, sau đó cháu gái ngã xuống đất, ngất lịm đi. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi bé tử vong, Thái biết Trang có đánh con nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 23/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xác định Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, ngụ Gia Lai) có dấu hiệu bạo hành bé gái dẫn đến tử vong nên bắt khẩn cấp.

Đến ngày 28/12, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Trang điều tra về tội "Hành hạ người khác" (điều 140 Bộ luật Hình sự). Ngày 31-12, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Thái điều tra dấu hiệu đồng phạm vì có hành vi không trình báo, không tố giác dù biết việc con gái bị bạo hành.

Sáng 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án tội "Giết người" (điều 123 Bộ luật hình sự) đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang; khởi tố vụ án tội "Che giấu tội phạm" (điều 389 Bộ luật hình sự) với Nguyễn Kim Trung Thái.

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Thái để điều tra cùng Trang về các hành vi giết người, "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nhũng thông tin mới nhất về vụ án.

https://afamily.vn/vu-be-gai-8-tuoi-bi-me-ke-bao-hanh-tu-vong-o-tphcm-bac-ruot-nan-nhan-thong-tin-ve-dien-bien-moi-nhat-20220414232114193.chn