Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM: Người dân tiếp tục cung cấp thêm những chứng cứ mới để làm rõ trách nhiệm của người cha

Liên quan vụ bé gái N.T.V.A (8 tuổi) tử vong do bị mẹ kế bạo hành, hôm qua (31/12/2021), Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM, cha ruột bé N.T.V.A) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi, quê Gia Lai).

Theo đó, lệnh bắt khẩn cấp ông Thái cũng đã được Viện KSND Q.Bình Thạnh phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, ông Thái thừa nhận nhiều lần chứng kiến bé V.A bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi và cây đánh, có thể ảnh hưởng đến tính mạng con gái.

Có lần Thái cũng cầm cây và đánh bé V.A. Tuy nhiên, Thái nêu lý do, dù biết Trang đánh bé nhưng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra, nên vẫn để mẹ kế "dạy" con mình.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Còn mẹ kế Trang khai, ngoài việc đánh bé A. ngày 22/12 (ngày cháu bé tử vong), thì vào khoảng tháng 9, tháng 10 của năm nay, đã 2 - 3 lần Trang dùng roi mây đánh vào vùng mông cháu A. trong lúc kèm học.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng Chi hội luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) khẳng định trên tờ Tuổi trẻ, Hội đang thực hiện tất cả những điều cần thiết để tìm lại công lý cho bé V.A.

"Trong hai ngày nay, chúng tôi cũng tiếp tục được nhiều người dân cung cấp thêm những chứng cứ mới để làm rõ trách nhiệm của cha cháu bé.

Luật sư của hội sẽ hội ý và tổng hợp các chứng cứ bổ sung để gửi đến cơ quan điều tra. Sáng 31/12, ông Nguyễn Kim Trung Thái đã bị bắt. Như vậy bước đầu của việc không để "lọt người" đã phần nào được thực hiện. Nhiệm vụ tiếp theo là không để "sót tội"", bà Nữ trả lời Tuổi trẻ, đồng thời cho biết sẽ đấu tranh hết sức để vụ án được xét xử nghiêm minh.

Cơ quan Công an khẳng định, vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành sẽ thành án điểm, xét xử nghiêm minh

Trước đó, ngày 22/12 bé V.A. (8 tuổi) bị người yêu của bố là Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) bạo hành dẫn đến tử vong. Dù được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng bé đã không qua khỏi vì thương tích nặng. Phía bệnh viện xác nhận bé V.A. tử vong do phù phổi, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.

Cháu V.A. là con của Nguyễn Kim Trung Thái, Thái và Trang sống với nhau như vợ chồng tại một căn hộ ở khu chung cư cao cấp, phường 22, quận Bình Thạnh.

Hiện tại, đối tượng Trang và Thái đã bị công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) bắt khẩn cấp để điều tra. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra để đưa ra bản ác xác thực.





https://afamily.vn/vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-o-tphcm-nguoi-dan-tiep-tuc-cung-cap-them-nhung-chung-cu-moi-de-lam-ro-trach-nhiem-cua-nguoi-cha-20220101111014446.chn