Vụ bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành tử vong ở TP.HCM: Chính quyền thông tin chính thức

Theo đó, bé gái tử vong là em N.N.T.A. (SN 2015, ngụ tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi). Bé A. sống cùng mẹ ruột và người dì ở căn nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

UBND huyện Củ Chi cho biết, sáng cùng ngày, bé A. được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi nhưng bé A. đã tử vong trước đó. Lúc tiếp nhận các y bác sĩ phát hiện bé A. có nhiều vết thương nghi do bạo hành.

Căn nhà nơi bé gái sống cùng người thân.

Hai người đưa bé A. đến bệnh viện là mẹ cháu bé và dì ruột. Bước đầu, qua khám sơ bộ nguyên nhân bé gái 7 tuổi tử vong là do suy đa tạng cấp. Trên cơ thể bé A. có nhiều vết sẹo liền, có cả các dấu vết nhiễm trùng.

Sự việc được báo cho công an. Công an huyện Củ Chi cùng Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ cái chết của bé A..

https://afamily.vn/vu-be-gai-7-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-tu-vong-o-tphcm-chinh-quyen-thong-tin-chinh-thuc-20220411184409395.chn