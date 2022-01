Vụ bé gái 3 tuổi nghi bị bạo hành với 9 chiếc đinh găm vào sọ: Ông nội nạn nhân gọi 111 cầu cứu, công an triệu tập một số người

Chiều 18/1, Cơ quan chức năng huyện Thạch Thất đang tiếp tục điều tra vụ bé gái 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu bị 9 chiếc đinh găm vào đâu nghi do bị bạo hành.

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin mới nhất, hiện cơ quan Công an huyện Thạch Thất cho biết "đã triệu tập một số người để xác minh vụ việc", thông tin trên VTC News cho hay.

Ngoài ra, vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) cho biết trưa nay tổng đài nhận được cuộc điện thoại của ông nội cháu bé.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổng đài đã chuyển ngay cho Trung tâm công tác xã hội Hà Nội.

“Trung tác công tác xã hội đã liên hệ với bệnh viện Xanh Pôn và công an. Được biết, phía Bệnh viện Xanh Pôn sau khi tiếp nhận ca này thấy dấu hiệu nghi ngờ đã báo cho công an phường Điện Biên (Quận Ba Đình). Sau đó, công an huyện Thạch Thất cũng đã biết và nắm thông tin”, lãnh đạo Trung tâm cho hay.

Hình ảnh chụp Xquang hộp sọ bệnh nhi

Trước đó, vào chiều qua (17/1), Khoa Cấp cứu của BV Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật.



Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trên sọ cháu bé có những vật thể giống kim khí găm bên trong, tổng cộng 9 chiếc trong sọ não cháu bé. Thời điểm cháu bé nhập viện có mẹ cháu đi cùng. trên đầu có chút sưng tấy. Khoảng 1 tiếng sau khi cấp cứu, bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khi các bác sĩ hỏi, người thân cháu bé không nói gì. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã báo cho Công an huyện Thạch Thất.

Thông tin trên tờ Infonet, lãnh đạo Trung tâm Tư vấn và dịch vụ truyền thông – phụ trách tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) cho biết thêm, hiện chưa xác định được tình trạng hôn nhân nhưng mẹ bé hiện đang có bầu và sống với người khác.

Về phía BV Xanh Pôn, đại diện BV cho biết: "Sau khi làm việc xong với công an, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cũng như tình trạng sức khoẻ của cháu bé cho báo chí".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

https://afamily.vn/vu-be-gai-3-tuoi-hon-me-sau-voi-9-chiec-dinh-gam-vao-so-ong-noi-nan-nhan-goi-111-cau-cuu-cong-an-trieu-tap-mot-so-nguoi-20220118181839248.chn