Vụ bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh dã man trong trường mầm non: Cô giáo đi lấy cơm nên không hay biết, gia đình yêu cầu hướng xử lý cụ thể

Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi liên tục khóc lóc, giãy giụa khi bị bé trai cùng lớp đánh, đá dã man trong lớp học tại một trường mầm non tư thục tại Bắc Giang, mới đây, mẹ của bé gái đã xóa bài đăng trên Facebook cá nhân.

Bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh bầm dập nhưng cô giáo không hề hay biết khiến ai cũng xót xa

Theo phía gia đình bé, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã xin lỗi gia đình và mong muốn giải quyết theo hướng tình cảm. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, các cô giáo đang đi lấy cơm cho các bé, sự việc là không mong muốn. Tuy nhiên, trách nhiệm ở đây thuộc về các cô khi không quản lý sát sao các con.

Sau sự việc xảy ra với bé gái, phía gia đình cũng đã yêu cầu nhà trường phải có những nội quy, hướng giải quyết cụ thể để không xảy ra những sự việc tương tự như vậy.

Được biết, gia đình sẽ đưa con đi kiểm tra, tâm lý bé gái hiện vẫn tương đối ổn định.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài hơn 8 phút ghi lại cảnh một bé gái gần 2 tuổi bị bạn học đánh dã man ngay trong lớp học khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bé gái trong vụ việc là cháu V.Đ.Q (2 tuổi).

Bé gái mầm non bị bạn học đánh, đạp vào người dã man ngay trong lớp học

Trên trang cá nhân chị Đ.H (mẹ cháu Q.) đăng tải clip kèm hình ảnh với nội dung: "Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây.

Tại sao lúc con em khóc cô giáo không vào luôn hay quen rồi. Nghĩ nó khóc rồi nó sẽ nín? Trên đỉnh đầu con em còn bầm dập rất nhiều. Trên cơ thể cũng vậy...

Tâm lí sau này của con em sẽ như nào hay chỉ xin lỗi là xong? Em đăng lên để cho mọi người biết chứ gia đình em không cần cô giáo đến xin lỗi hay đưa tiền gì hết. Quá thất vọng... không ngờ nó lại xảy ra với chính đứa con mà cả nhà nâng như nâng trứng thế này".

Theo đó, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh trong lớp học. Lúc này, trong lớp có khoảng 8 bé, cửa lớp đóng và cô giáo không có mặt. Một bé gái đang ngồi riêng 1 mình thì bị bé trai mặc áo màu xanh liên tục đánh, đá mạnh vào người.

Thậm chí, bé trai này còn dùng chân đạp vào người, ngồi cả lên người bé gái. Bị đánh tới tấp, bé gái sợ đến khóc thét, giãy giụa. Loạt hành động dúi bé xuống nền nhà, đập đầu vào tường tiếp theo đó khiến người xem không khỏi hốt hoảng.

Khi sự việc xảy ra, bé gái liên tục khóc thét nhưng phải đến 5 phút sau, cô giáo mới mở cửa bước vào, bé gái vội chạy về phía cô giáo.

Sự việc được cho là ở trường mầm non tuổi thơ V.V (có địa chỉ tại xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang).