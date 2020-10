Vụ bé gái 18 tháng tuổi đang được ông ngoại bế thì rơi khỏi cửa sổ tầng 11 tử vong: Người ông nhận tội nhưng dư luận bất bình vì nhiều điểm vô lý

Vào tháng 7/2019, một bi kịch đã xảy ra trên con tàu du lịch Freedom of the Sea. Nạn nhân là bé gái Chloe Wiegand, 18 tháng tuổi và người phải đứng ra hầu tòa là Salvatore Anello, ông ngoại của em.

Vào thời điểm đó, người ông đang bế đứa trẻ đến gần một ô cửa sổ ở trong phòng ăn tầng 11 thuộc con tàu du lịch. Tuy nhiên, bé gái bất ngờ bị rơi ra ngoài cửa sổ sau khi ông Anello mất thăng bằng. Ban đầu cảnh sát cho rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn.

Tuy nhiên, vào tháng 10/2019, thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ ông ngoại của bé nạn nhân sau khi các công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy bé gái rơi xuống khi ông nâng bé lên cửa sổ đang mở. Ông Salvatore Anello bị buộc tội gây chết người do bất cẩn.

Ông Anello và cháu gái 18 tháng.

Vị trí nơi xảy ra tai nạn.

Khoảnh khắc người ông mất thăng bằng khiến đứa trẻ lao ra bên ngoài cửa sổ tử vong.

Trước đó, người đàn ông khẳng định rằng ông bị mù màu, không thể nhận ra ô cửa sổ trắng tinh đã bị mở khi ông nhấc cháu gái ngồi lên thành cửa sổ khiến cô bé trượt khỏi tay và ngã xuống dưới. Mặc dù vậy, một đoạn camera đã cho thấy, người ông đã nghiêng người ra khỏi cửa sổ khoảng 8 giây, biết rõ nó đã được mở ra trước khi bế đứa trẻ lên đó.

Mới đây, vào ngày 15/10, trang Mirror đưa tin, ông ngoại của nạn nhân đã chính thức nhận tội giết người do bất cẩn khi ra hầu tòa ở San Juan, Puerto Rico. Trước đó vào tháng 2 vừa qua, Michael Winkleman, luật sư của ông Anello, từng cho biết, ông Anello cùng gia đình đã đưa ra quyết định cực kỳ khó khăn để thay đổi lời khai của ông nhằm khép lại vụ án càng nhanh càng tốt và để chấm dứt sự đau thương tột cùng của gia đình.

Trong khi đó, cha mẹ của nạn nhân cho đến nay vẫn bảo vệ ông Anello và khẳng định đó chẳng qua chỉ là tai nạn vô tình. Họ từng khởi kiện công ty sở hữu con tàu du lịch Freedom of the Sea vì không đảm bảo các quy tắc an toàn gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, đại diện của công ty đã phủ nhận mọi cáo buộc và họ đã đưa ra các đoạn clip để cho thấy vụ tai nạn hoàn toàn là do ông Anello gây ra, không liên quan gì đến con tàu.

Ông Anello xuất hiện tại tòa án hôm 15/10.

Cha mẹ bé gái kiên quyết bảo vệ người ông đến cùng.

Được biết, một phiên điều trần khác sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tới đây và ông Anello có nhiều khả năng phải đối mặt với án tù 3 năm. Trong khi đó, cộng đồng mạng đã "dậy sóng" trước thông tin mới nhất này. Nhiều ý kiến cho rằng, rõ ràng người ông đã cố tình đánh rơi đứa trẻ và tạo ra bi kịch khủng khiếp chưa từng thấy nhưng đã được cha mẹ nạn nhân bao che.

Nguồn: Mirror