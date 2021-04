Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Rùng mình với đoạn tin nhắn vừa được công khai và thái độ của bố mẹ nuôi sau khi con qua đời

Tháng 10/2020, Hàn Quốc chấn động trước cái chết của bé gái 16 tháng tuổi Jung In sau một thời gian dài bị bố mẹ nuôi, lần lượt là Ahn và Jang, hành hạ dã man. Kết quả là đứa trẻ đã qua đời vào ngày 13/10/2020.

Xem thêm chi tiết vụ việc tại đây.

Chân dung bé gái 16 tháng tuổi bị bố mẹ nuôi bạo hành đến chết.

Ahn và Jang xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên.

Ảnh chụp bé Jung In (trái) cùng với bố mẹ nuôi và con gái ruột của họ.

Vào ngày 14/4 vừa qua, phiên tòa xét xử thứ 2 để định tội cặp vợ chồng ác quỷ gây ra cái chết thương tâm của bé Jung In diễn ra tại Tòa án Seoul Nambu. Tại đây, công tố viên đã yêu cầu mức án tử hình dành cho ả mẹ nuôi Jang và 7 năm 6 tháng tù giam cho hành vi làm ngơ trước những hành vi bạo hành của vợ đối với Ahn.



Trong quá trình phiên tòa diễn ra, một số nội dung trò chuyện thông qua ứng dụng tin nhắn của Jang sau khi con gái nuôi qua đời đã được tiết lộ. Theo đó, vào ngày 14-15/10/2020, Jang nhắn tin với người quen, hết nói về việc đặt mua chả cá chung lại đến chuyện cùng ra sân chơi.

Chưa hết, Jang còn thoải mái nói về những vấn đề khác như bảo bạn mình mau kết hôn đi, nói chuyện giá nhà rẻ ra sao... Người phụ nữ này không hề thể hiện chút đau buồn gì trước cái chết của con gái chỉ mới 1-2 ngày trước.

Dựa vào thái độ này của Jang, công tố viên đã yêu cầu mức án cao nhất cho tội ác của ả.

"Bị cáo không hề thể hiện sự hối lỗi và thiếu thành khẩn trước cái chết của nạn nhân. Nạn nhân nhỏ tuổi đã mất mạng trong khi cơ thể còn không được toàn vẹn" - công tố viên đưa ra lý lẽ. Ngoài ra, ngay sau khi vụ án được truyền thông đưa tin rộng rãi, hình ảnh mộ phần sơ sài của bé Jung In được lan truyền khiến người dân xứ Hàn phẫn nộ tột cùng. Điều này cho thấy vợ chồng Ahn và Jang không hề quan tâm đến con gái, kể cả sau khi đứa trẻ qua đời.

Đông đảo người dân Hàn Quốc tập trung trước tòa án để đòi lại công bằng cho bé Jung In.

Ahn cũng thừa nhận hắn biết hành vi bạo hành của vợ đối với con gái nuôi trước khi công tố viên đưa ra những đoạn tin nhắn trước tòa. Những đoạn tin nhắn của vợ chồng Ahn và Jang cũng được công bố.

Theo đó, Jang từng gửi cho chồng loạt tin nhắn có nội dung: "Cả ngày hôm nay em đã phải vất vả trông con bé. Em không dùng bạo lực đâu đấy", "Con bé điên rồi. Em vẫn chưa cho con ăn".

"Từ sáng con bé đã khó chịu. Hãy bỏ đói nó cả ngày đi" - Ahn trả lời vợ.

Nghe chồng nói khi bé Jung In được các cô trong trường mẫu giáo ôm liền hết khóc, Jang đã bực tức mà buông lời thô tục trong tin nhắn.

Được biết, Jang đã xóa tổng cộng 210 tin nhắn sau khi bị cáo buộc lạm dụng trẻ em lần thứ 3 vào tháng 9/2020. Vào ngày 17/10/2020, sau khi bé Jung In qua đời, cảnh sát phát hiện người phụ nữ này tiếp tục xóa 204 tin nhắn trước khi điện thoại bị thu giữ.

Bé Jung In ngồi lủi thủi một góc ở nhà trẻ trước khi qua đời.

Tại phiên tòa xét xử, Jang đã phủ nhận cáo buộc giẫm lên bụng bé Jung In của phía công tố viên. Ả chỉ thừa nhận đã vỗ nhiều lần vào bụng của con gái nuôi vì cho rằng đứa trẻ biếng ăn. Jang cũng đã bật khóc và liên tục nói lời xin lỗi.

Trước đó, công tố viên đã thu thập ý kiến của 4 chuyên gia và tổ chức pháp y, họ xác định một ngoại lực đã tác động mạnh vào vùng bụng của bé Jung In như dùng chân đạp vào người dẫn đến vỡ tụy và xuất huyết dạ dày. Vào ngày 13/10/2020, bé Jung In nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ngưng tim cùng nhiều vết thương trên khắp cơ thể. Đáng chú ý nhất là thời điểm đó, em đã bị xuất huyết dạ dày, lượng máu chảy ra trong bụng là khoảng 600ml. Xét theo độ tuổi cũng như cân nặng của bé Jung In (9,5kg), lượng máu ấy chiếm khoảng 90% thể tích máu trong người em.

Bác sĩ cấp cứu cho bé Jung In cũng cho biết tình trạng đứa trẻ vượt quá sức tưởng tượng của đội ngũ y tế bởi vì lượng máu chảy ra quá nhiều.

Phiên tòa kết án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/5 sắp tới.

(Nguồn: Tổng hợp)