Vụ bé gái 16 tháng tuổi bị bạo hành đến chết: Mẹ nuôi khóc dữ dội nhận án chung thân, gã bố nuôi gây phẫn nộ hơn với lời nài nỉ cuối

Tháng 10 năm ngoái, dư luận Hàn Quốc rúng động trước cái chết của bé gái 16 tháng tuổi, Jung In, do bị bố mẹ nuôi, vợ chồng Jang và Ahn, bạo hành chỉ sau 10 tháng đến sống với gia đình mới. Cơ quan Pháp y quốc gia Hàn Quốc kết luận rằng bé Jung In qua đời vì vết thương nặng ở bụng và chảy máu các cơ quan nội tạng do ngoại lực tác động. Điều khiến người ta phẫn nộ hơn là thái độ bình thản của vợ chồng Jang và Ahn sau cái chết của con gái nuôi, thậm chí cặp đôi cũng chẳng xây cho đứa trẻ mộ phần tử tế.

Đằng sau hình ảnh gia đình hạnh phúc này là nỗi thống khổ không ai thấu mà bé Jung In phải chịu đựng.

Hình ảnh cho thấy bé Jung In không còn sức sống trước khi qua đời khiến ai cũng xót xa.

Vào ngày 14/4, phiên tòa xét xử thứ 2 diễn ra và công tố viên đã yêu cầu mức án tử hình dành cho ả mẹ nuôi Jang, 7 năm 6 tháng tù giam cho hành vi làm ngơ trước những hành vi bạo hành của vợ đối với Ahn. Thế nhưng, thẩm phán tại phiên sơ thẩm vụ án diễn ra tại Tòa án phía Nam Seoul, quận Yeongdeungpo, vào ngày 14/5 lại tuyên án tù chung thân dành cho Jang trong khi chồng của ả chỉ phải nhận mức án 5 năm tù giam. Ngoài ra, tòa án yêu cầu cả hai phải hoàn thành 200 giờ chương trình chữa trị lạm dụng trẻ em và hạn chế việc làm trong các cơ sở liên quan đến trẻ em trong 10 năm.

Xuất hiện tại phiên tòa xét xử, Ahn thường nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước mặt. Sau một lúc thì Ahn chuyển sang trạng thái lo lắng. Jang thì lộ diện với mái tóc dài được búi chặt, liên tục cúi đầu và tỏ thái độ buồn rầu. Trong suốt 40 phút phiên tòa diễn ra, cả hai dường như không có động tĩnh gì.

Tuy nhiên, khi thẩm phán đọc bản án, Jang thay đổi thái độ và bắt đầu bật khóc. Ả ta chỉ nhắm nghiền mắt và khóc nhiều hơn khi thẩm phán liệt kê ra các hành vi tội ác mà ả đã làm với con gái nuôi Jung In. Khi bị kết án tù chung thân, Jang gào khóc dữ dội còn Ahn thì hít thở sâu với vẻ mặt cứng đờ.

Đến lượt bản thân bị kết án, Ahn đã nói: "Tôi chấp nhận hình phạt cho tội lỗi mà mình đã gây ra nhưng vì con gái lớn của tôi, xin tòa hãy xem xét lại". Lời thỉnh cầu này của Ahn khiến mọi người có mặt trong phiên tòa đồng loạt chậc lưỡi.

Bên ngoài tòa án, ngay từ sáng, Hiệp hội Phòng chóng lạm dụng trẻ em Hàn Quốc và 150 người dân đã tổ chức biểu tình, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc vợ chồng Jang và Ahn. Lực lượng cảnh sát được huy động và luôn trong tình trạng sẵn sàng để chuẩn bị cho mọi tình huống bất trắc xảy ra.

Mặc dù không xảy ra xung đột nhưng khi biết được mức án mà tòa đưa ra thấp hơn những gì công tố viên đề xuất, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc.

"Tại sao lại không thi hành án tử hình. Tôi đã mong vụ án sẽ trở thành ví dụ cho thấy sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật đối với những kẻ bạo hành nhưng thật tiếc quá", "Tại sao bố nuôi lại chỉ phải ngồi tù 5 năm? Sống cùng nhà mà không biết vợ mình bạo hành con gái nuôi là chuyện nực cười. Biết đứa trẻ bị ốm mà không đưa đến bệnh viện điều trị thì cũng chẳng khác gì tội giết người đâu"... - trích một số ý kiến bày tỏ sự bức xúc của người dân.

(Nguồn: Insight, Hani)