Vụ bé gái 12 tuổi bị bóp cổ đến chết ở An Giang: Nghi phạm lừa mua điện thoại cho nạn nhân rồi đưa lên núi xâm hại, sát hại

Như thông tin đã đưa trước đó, nghi phạm Trần Phước Tân (SN 1982, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra về hành vi "Giết người".

Theo tờ Zingnews, ngày 11/11, Công an tỉnh An Giang chính thức khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Phước Tân (39 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về tội Giết người và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trần Phước Tân làm việc với cảnh sát tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tiến Tầm)

Trước đó, cơ quan điều tra cho biết, ngày 3/11, Tân nhậu tại nhà tình nhân ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân và gặp anh Nguyễn Hải Đăng và cháu V. (SN 2009, con gái anh Đăng).

Vào ngày 6-11, Tân nói dối với V. sẽ mua điện thoại cho bé gái này học online. Sau đó, Tân điều khiển xe máy chở V. đến huyện Tịnh Biên để thuê nhà trọ ngủ.

Cơ quan điều tra thực hiện khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Tiến Tầm.)

Sáng 7/11, trên đường về, cháu V. liền khóc, đòi Tân mua điện thoại như lời hứa trước đó. Khi chở cháu V. đến khu vực ấp Núi Két, huyện Tịnh Biên, nghi phạm đã dẫn cháu V lên núi, rồi bóp cổ nạn nhân đến chết.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Trần Phước Tân có tiền án 11 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Hồi tháng 9/2020, sau nhiều năm chấp hành án, Tân trở về địa phương sinh sống, sau đó gây ra hành vi phạm tội trên.