Vụ bé 12 tháng tuổi bị "cô giáo" nhét giẻ vào miệng ở Thái Bình: Tạm đình chỉ cơ sở mầm non Sao Việt

Chiều 29/6, thông tin với chúng tôi, một đại diện Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, đã nắm được thông tin về việc phụ huynh tố Cơ sở mầm non Sao Việt (địa chỉ phường Tiền Phong, TP. Thái Bình) có dấu hiệu bạo hành trẻ nhỏ trong quá trình nhận và chăm sóc các trẻ.

Theo vị lãnh đạo này, Sở GD&ĐT đã yêu cầu phòng GD&ĐT TP. Thái Bình xác minh, báo cáo sự việc cụ thể. Sở GD&ĐT cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động Cơ sở mầm non Sao Việt để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Công văn của UBND TP Thái Bình

Trưa cùng ngày, anh H.V.Q. (SN 1986, trú tại tổ 17, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, cháu bé bị nhét giẻ vào miệng ở trường mầm non tư thục Sao Việt là con anh. Người đăng tải đoạn clip con anh lên mạng xã hội là vợ và người nhà anh.

Theo anh Q., vào ngày 27/6, gia đình anh biết được thông tin con trai mình là cháu H.N.N. (1 tuổi) bị bạo hành khi đang theo học tại nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt. Đoạn clip trên là do một cô giáo khác làm việc tại nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt này ghi lại bằng điện thoại, vì thương cháu bé nên đã báo để gia đình biết.

Anh Q. cho biết, khi xem đoạn clip ghi lại cảnh con mình bị cô giáo L.T.L. (giáo viên trường mầm non Sao Việt) bạo hành, vợ chồng anh rất sốc và phẫn nộ. Sau đó, gia đình anh đã liên hệ với cơ quan chức năng để yêu cầu xử lý nghiêm hành vi trên.

Cơ sở mầm non đã bị tạm đình chỉ

Cũng theo anh Q., trước khi đi học, con trai anh rất ngoan nhưng từ khi gửi tại nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt, cháu về có biểu hiện quấy khóc, sợ nhiều thứ. Vợ chồng anh cứ nghĩ con còn nhỏ, khi đi học nhớ gia đình nên vậy.



“Gia đình tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý nghiêm minh với người có hành vi bạo hành con tôi”, anh Q. nói.

Ngoài ra, anh Q. cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Sao Việt cũng đã đến nhà anh xin lỗi, mong gia đình bỏ qua, không làm lớn chuyện nhưng gia đình anh không đồng ý.

“Gia đình tôi muốn làm sáng tỏ vụ việc vì nếu không sẽ còn nhiều cháu khác, nhiều phụ huynh khác bị giống gia đình tôi", anh Q. cho hay, hiện tại sức khỏe của cháu bé đã bình thường.