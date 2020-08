Vụ bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Hé lộ đoạn clip nghi phạm đưa bé đi mua quần áo

Vụ việc bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2,5 tuổi, ngụ TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) bị bắt cóc khi đang chơi trong công viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong 2 ngày vừa qua.

Vào 22h30' ngày 22/8, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh được sự phối hợp giúp đỡ của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện giải cứu thành công cháu Nguyễn Cao Gia Bảo tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng có hành vi bắt cóc và đưa cháu Nguyễn Cao Gia Bảo lên Tuyên Quang là Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1988, quê quán: Tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Thu đang cư trú cùng người yêu tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Nguyễn Thị Thu tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thu khai nhận hành vi bắt cóc cháu Gia Bảo. Thu khai nhận, chiều 21/8 khi đang di chuyển bằng xe có thấy một em bé chơi 1 mình ở Công viên Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Ninh. Lúc này, Thu đã tiếp cận và rủ em bé đi theo. Sau khi bắt được cháu bé đã đưa về phòng trọ để sáng 22/8 Thu đưa về Tuyên Quang.

Sau khi đưa cháu Gia Bảo về Tuyên Quang, chiều cùng ngày, Thu và Bằng đã vào một tiệm quần áo ở bên đường để mua sắm quần áo cho bé.

Lúc này, bộ quần áo cũ của Gia Bảo đã được Thu thay bằng bộ đồ mới màu vàng như lúc tìm được cháu. Hành trình này của 2 đối tượng đã được camera cửa hàng ghi lại.

CLIP: Kẻ bắt cóc cháu bé ở Bắc Ninh đưa bé đi mua quần áo. Nguồn: S.C.

Chủ cửa hàng sau khi biết được thông tin bé Gia Bảo được tìm thấy và giải cứu mới nhớ ra bé từng đến quán của mình nhờ bộ quần áo vàng cháu mặc. Xem lại camera, vào khoảng thời gian 18h30 cùng ngày, Thu và Bằng đã dẫn cháu bé bị bắt cóc và tiệm mua đồ.

Trong khi Thu và Bằng đang lựa chọn đồ, cháu Gia Bảo lúc này đã mặc bộ đồ màu vàng, chân không đi dép, vẫn lon ton xung quanh mà hề biết mình bị người phụ nữ này bắt cóc khỏi tay bố mẹ.

Hình ảnh được cho là nghi phạm cùng cháu bé trong cửa hàng quần áo

Chiếc áo bé màu vàng bé Gia Bảo mặc thời điểm được công an giải cứu

Ngay sau đó, đoạn clip này được chủ cửa hàng đăng tải trên trang cá nhân kèm bài viết:

"Xem lại cam mới thấy lúc chiều tối vào nhà mình mua quần áo cho bé, xong còn đi mua dép và đi ăn chè nữa... Thằng bé vẫn bộ áo vàng đấy luôn. May quá cháu bé vẫn bình an. Chúc mừng gia đình bé".

Tại cơ quan công an, Thu khai mục đích bắt cóc cháu bé là vì "tình cảm cá nhân" nhưng không có bất cứ quan hệ nào với gia đình cháu Gia Bảo.

Trước đó, Thu cũng có ý định nhen nhóm bắt một cháu bé về gặp người yêu để gia đình bạn trai đồng ý cho mình làm đám cưới.

Thu cũng cho hay có ý định bắt cóc cháu bé từ 1 ngày trước. Trong khoảng thời gian này, đối tượng đã 2 lần lượn lờ ở khu vực Công viên Nguyễn Văn Cừ, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh - nơi bắt cóc cháu Gia Bảo, để tìm mục tiêu.

"Tôi hứa với anh ấy rằng sẽ giữ đứa bé nhưng đã không giữ được. Bây giờ người yêu hỏi nên tôi bắt buộc phải bắt một đứa bé tầm tuổi đứa con của mình dẫn đến gặp người yêu để cho bố mẹ người yêu đồng ý để cho bọn tôi tổ chức đám cưới.

Bất đắc dĩ tôi mới làm như thế. Khi bị lực lượng công an bắt giữ, tôi rất ân hận vì hành vi của mình", Thu khai nhận.

Tiếp đó, Thu cho biết không hề hay biết thông tin về vụ bắt cóc lan truyền trên mạng Internet do điện thoại không vào được mạng. Khi đã bắt được cháu bé, Thu có cho cháu ăn, tắm cho cháu, có mua quần áo cho cháu.

Nói về thông tin bắt cóc trẻ em để lừa người yêu, Thu cho hay: "Người yêu tôi không tin đấy là con của mình. Tôi quyết định mang con về trả cho gia đình cháu. Chưa kịp mang trả thì đã bị lực lượng chức năng bắt giữ".

Tuy nhiên chiều 23/8, qua xác minh với chính quyền địa phương về nhân thân nghi phạm này, phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai ban đầu của Thu.

Được biết gia đình nghi phạm này rất phức tạp, nhiều người trong gia đình có tiền án, tiền sự buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, hiện những người này đã ra tù do được giảm án. Bố mẹ của Thu đã qua đời tuy nhiên cả hai cũng từng lĩnh án tù.

Qua xác minh cho thấy, Thu là người đã lấy chồng, ở khu vực cầu Bằng Giang, TP.Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) và có con lớn. Sau khi Thu lấy chồng, cả gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại một ngôi thờ Tổ ở tổ 2, phường Hợp Giang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.