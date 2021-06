Vụ Báo điện tử VOV bị tấn công: Không liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định, nhóm đối tượng thực hiện hành vi tấn công Báo điện tử VOV, hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

Trung tướng Xô nhấn mạnh, những thông tin trên mạng xã hội vừa qua cho rằng, vụ tấn công VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn.

"Kết quả xác minh, điều tra ban đầu cho tới thời điểm hiện tại, chưa xác định được mối liên đới giữa nhóm hacker với bà Hằng", Trung tướng Xô nói.

Trước đó, ngày 18/6, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, sau thời gian ngắn vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, A05, Bộ Công an đã xác lập chuyên án chủ trì, phối hợp công an các địa phương khẩn trương điều tra, truy vết, làm rõ tính chất vụ việc, xác định những người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai các đối tượng để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Nói về vụ việc trên, Trung tướng Tô Ân Xô nhận định, các đối tượng hacker dùng chiến thuật DdoS, huy động hàng trăm nghìn máy để tấn công làm tràn băng thông.

“Các đối tượng huy động cả “đạo quân” làm tăng băng thông dẫn đến nghẽn mạng, khiến người đọc không truy cập được. Các đối tượng tấn công liên tục, mình không nâng cấp sẽ bị thua” – Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Ở diễn biến khác, lãnh đạo Báo điện tử VOV cho biết, sau cuộc tấn công lãnh đạo báo đã vào cuộc chỉ đạo, khắc phục sự cố. Đến thời điểm hiện nay, báo đã trở lại hoạt động ổn định đồng thời tiếp tục đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Trước đó, tối 12/6, website Báo điện tử VOV.VN bắt đầu bị tấn công. Đến ngày 13/6, bị tấn công dồn dập, khiến bạn đọc không thể truy cập trong nhiều giờ. Từ ngày 14/6 báo tiếp tục bị tấn công, bạn đọc truy cập một cách “chợp chờn”, không ổn định. Các cuộc tấn công vẫn diễn ra trong các ngày sau đó nhưng với cường độ nhẹ hơn.