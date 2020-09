Vụ bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng ở Huế: Hoãn tòa do vắng 2 giám định viên, 11 nhân chứng

Theo bản kết luận của cơ quan điều tra, khoảng 10h30 sáng 17/9/2019, Phương gọi điện thoại cho một bác sĩ đồng nghiệp ở bệnh viện để lấy một liều thuốc làm đẹp da.

Sau đó Phương nhờ điều dưỡng T. (đồng nghiệp cùng làm việc tại bệnh viện) đưa thuốc đến cho Phương tại nơi ở riêng ở chung cư Đống Đa (TP Huế). Không chút nghi ngờ, chị T. đã đem thuốc đến cho Phương.

Sau khi chị T. vào nhà đưa thuốc, Phương chốt cửa lại và có ý định giở trò hiếp dâm chị T.. Tuy nhiên do chị T. tỏ thái độ chống đối quyết liệt nên Phương đã dùng tay đánh vào mặt, người chị T. gây thương tích 37% theo kết quả giám định y khoa.

Theo kết luận điều tra, Phương có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Hành vi của Phương đã phạm vào tội "Hiếp dâm" quy định tại khoản 01 điều 141 Bộ luật hình sự nhưng ở giai đoạn chưa đạt do bị hại luôn tìm cách trì hoãn và trốn thoát.

Trong quá trình xảy ra vụ án, Phương đã dùng vũ lực để buộc chị T. đồng ý giao cấu với mình và gây thương tích cho bị hại. Hành vi này vi phạm vào tội "Cố ý gây thương tích" được quy định tại điểm c khoản 03 điều 134 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, Phương còn cố tình đóng cửa, giữ người không cho trốn thoát. Hành vi này đã phạm vào tội "Bắt, giữ người trái pháp luật" theo khoản 01 điều 157 Bộ luật hình sự.

Bản kết luận này nêu trong quá trình điều tra, Phương không thừa nhận hành vi phạm tội, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên các tài liệu chứng cứ thu thập được đủ căn cứ kết luận hành vi của bị can Lê Quang Huy Phương phạm vào các tội như đã nêu.

Bản kết luận cũng nêu bị can Phương cũng không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nào.

Theo cơ quan công an, trong suốt thời gian điều tra vụ án, gia đình bị can Phương nhiều lần có đơn thư đến các cơ quan chức năng, vượt cấp và chia sẻ lên các trang mạng xã hội những nội dung, thông tin mang tính một chiều, không đúng với hành vi vi phạm pháp luật của Phương như cơ quan điều tra công an đã làm rõ.

Công an TP Huế cho biết đã gửi bản kết luận điều tra vụ án này đến Viện kiểm sát nhân dân TP Huế để đề nghị truy tố Lê Quang Huy Phương theo đúng quy định pháp luật.