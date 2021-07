Vụ bác sĩ bị tố hiếp dâm đồng nghiệp ở Huế: Nữ y tá từng được gia đình bác sĩ cưu mang, người mẹ tiếp tục đưa bằng chứng kêu oan cho con trai

Bị cáo là bác sĩ Lê Quang Huy Phương - nguyên Trưởng Đơn vị chăm sóc da thuộc Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế, còn Dương Huỳnh Thu Th. là Điều dưỡng viên hợp đồng cùng đơn vị với Phương.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để kêu oan cho con trai sau bản án sơ thẩm tuyên phạt 6 năm 8 tháng tù về các tội: "Cố ý gây thương tích"; "Hiếp dâm" và "Giữ người trái pháp luật" đối với Phương.

Bà Lan nói: "Riêng đối với việc con tôi bị TAND thành phố Huế tuyên phạt 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm c khoản 3 Điều 134 BLHS là quá nặng, không phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của con tôi gây ra. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan tố tụng thành phố Huế lại giải quyết vụ án như vậy đối với con trai tôi - một Bác sĩ".

Người mẹ và bị cáo Phương tại phiên tòa sơ thẩm

Đạo diễn ghi âm và gài bẫy bác sĩ?

Song bà Lan cho rằng; trong vụ án này, con bà không phạm tội "Hiếp dâm" như bản án sơ thẩm đã tuyên, vì: Th. là đồng nghiệp, hiểu rõ tính cách, điểm yếu của Phương rất nóng nảy, dễ bị kích động. Th. đã chủ động dẫn dắt, tạo tình huống để Phương vô tình bị cuốn vào tình huống do Th. đạo diễn và ghi âm lại cài bẫy Phương với động cơ cá nhân.

Chính vì thế, đoạn ghi âm do Th. tạo dựng cũng không khách quan, được thực hiện theo ý đồ của Th..

"File ghi âm khi dịch đầy đủ tất cả các âm thanh ra lời đủ căn cứ chứng minh con tôi không hề có ý định quan hệ tình dục với Th..

Ngược lại, Th. chủ động mồi chài con tôi quan hệ tình dục với Th., điều đó thể hiện:

Phút thứ 04:00 của file ghi âm, Th. đã chủ động sờ, nắm vào bộ phận sinh dục của con tôi khiến con tôi phải thốt lên "Thả ra, thả ra, anh không thích". Sau đó, Th. la hét kích động con tôi. Lúc thì Thủy cười nói khêu gợi: "2 con ốc vít, có phải 2 con ốc vít không, hay là hơn 2 con vít xí ?"(phút 34:16) lúc thì Th. nói "Chịch đi, chịch đi" trong tiếng thở gấp, vật lộn và tiếng nhạc (phút 55:23). Những phút cuối của đoạn ghi âm, Th. cầm bộ phận sinh dục của Phương và nói "Anh không có hứng anh cho em về" (phút 58:04), "Hiện tại anh có thể đẩy em ra nhưng em thích, em thích" (phút 01:04:35).", bà Lan cho hay.

Bà nói tiếp: tại phiên tòa ngày 27/11/2020, con tôi trình bày: Trước khi Th. vào Hợp đồng tại Bệnh viện Trung ương Huế, tại nhà tôi, Th. không mặc đồ lót nằm trên giường 2 tiếng đồng hồ, Phương yêu cầu Th. vào toilet mặc quần áo vào. Tình tiết này phù hợp với đoạn ghi âm đã dịch ra lời ở phút 01:10:00, Phương nói:

"Chuyện mối quan hệ với em, em biết anh buồn, anh buồn dễ sợ lắm, anh chỉ muốn chứng minh với em một chuyện, em biết vì răng là hồi xưa anh không làm chi em hết không? Anh nói cái mối quan hệ khi đã là đồng nghiệp với nhau mà đã coi nhau như anh em thì luôn luôn phải có khoảng cách và phải duy trì ở mức độ tình cảm là anh em, em thấy không, em ngồi đó, em cởi đồ ra, kể cả việc ngày ni anh cũng không hề có ý định làm chi em hết".

Ngoài ra, các nội dung khác của file ghi âm được dịch ra lời đã chứng minh Phương không có ý định quan hệ tình dục với Th.:

+ Phút 09:30, Nam: "Nhanh, đừng lo, anh không hại em mấy cái vụ vớ vẩn như ri mô".

+ Phút 10:30, giọng nam: "Em cứ yên tâm đi, anh không quan hệ với em, anh không làm chi em hết nghe chưa? Nhưng cái anh muốn là em phải ngồi yên".

+ Phút 23:00, giọng nam: "Không, anh không làm chi em mô, em đừng có nghĩ anh anh tầm thường như rứa".

+ Phút 24:00, giọng nam: "Đúng rồi. Anh chỉ muốn nói chuyện với em bình thường, nhưng mà anh không muốn em vùng dậy hay chống cự chi khác nên anh mới trói tay em lại, là vì khi em làm như rứa là anh không kiểm soát được mình, đó là lý do vì răng anh trói tay. Còn anh nói em nghe, khi anh muốn làm chi đó với em, không phải như rứa, nên em đừng làm chi với anh hết".

+ Từ phút 34:00 đến phút 35:00, giọng nam: "Anh nói là anh chưa làm chi em hết".

+ Từ phút 35:00 đến phút 39:00, giọng nam: "Anh nói nì, em không cần phải sợ cũng không cần phải tránh, anh nói rồi khi anh muốn chịch em thì rất là dễ nên em không cần phải né, em càng đề phòng thì anh lại càng điên".

+ Từ phút 45:00 đến phút thứ 46:00, giọng nam: "Em vô nằm đó là anh không đụng chi em hết". "Thì em vô đó nằm đi, anh hứa anh không đụng chạm người em mô, anh cũng không nằm với em".

+ Phút 52:00, giọng nam: "Em nghĩ là anh ngu mà đi chịch em để em kiện anh à?", "Thú tính của đàn ông khi nổi lên thì em không có cơ hội cởi truồng mở cửa ra đó mà chạy mô".

+ Phút 57:00, giọng nam: "Anh nói rồi mà, anh không có hứng với em".

+ Phút 01:01:00, giọng nam: "Anh hứa với em hai chuyện, thứ nhất anh không đụng vô người em, đó là lời thề danh dự của anh từ trước tới chừ, thứ hai, không ai đụng vô người của em hết".

Quán cà phê nơi hai người hẹn gặp trao đổi

Nữ y tá từng được gia đình bác sĩ cưu mang

Bà Lan cung cấp thêm đoạn ghi âm đã dịch và cho biết, trước khi được nhận vào phòng khám tư của bác sĩ Phương, Th. từng là một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà cưu mang, nhưng không ngờ một ngày nữ y tá này đã bội bạc.

Theo đó; từ phút 59:52 đến 01:06:57, Phương và Th nói chuyện qua lại, Th kể về hoàn cảnh gia đình, giải thích lý do cần công việc nên đã phản bội đơn vị một lần. Phương còn nói để Phương chở Th. về, lấy thuốc bôi cho Th.. Trong khi nói chuyện, Th. với tinh thần thoải mái, cười nói, sờ mó vào bộ phận sinh dục của Phương (trích):

Từ 01:07:35 đến 01:13:01, Th. vài lần nói muốn về vì sợ muộn giờ, khi đó Phương tiếp tục nói Th. ở lại mấy phút để Phương nói chuyện giải quyết cho xong khúc mắc giữa hai người. Phương và Th. tiếp tục nói chuyện bình thường. Đến phút 01:13:00, Th. ra về, Phương không ngăn cản mà để Th. tự ra về.

Như vậy, đến phút 58:04, sau khi Phương nói không có hứng với Th., lập tức Th. nói Phương cho Th. về. Phút 59, Th. tiếp tục nói Phương cho Th. về, khi đó Phương nói Th. ở lại ít phút để giải quyết cho xong khúc mắc giữa 2 người, Phương nói: "Ngồi xuống đây nói chuyện đã, giải quyết chuyện cho xong" (Phút 59:40).

Nam: "Em tin anh thì em thả ra".

Nữ : "Không, em không thả ra được".

Nam: "Mình ngồi đàng hoàng với nhau đi"

Nữ : "Thôi không thích (cười), em muốn nghe anh nói".

Nam: " Cái biểu hiện răng mà lạ rứa?".

Nữ : "Em không biết, hiện tại chừ anh có thể đẩy em ra… nhưng em thích, em thích." .

Nam: "Nghe anh nói này… Rứa em cứ kích thích con trai rứa mà em biết cái tính của họ mà, em không mong muốn anh làm chuyện gì hết, nhưng em cầm vào người sờ sờ vậy á, chỗ nhạy cảm nữa".

"Tổng hợp file ghi âm đã được dịch ra lời thể hiện từ lúc Th. tự đến phòng riêng của Phương cho đến phút 57:00, chưa khi nào Th. nói xin Phương cho về. Bắt đầu từ phút 58:00, khi Phương nói không có hứng với Th. thì Th. nói muốn về. Trong khoảng thời gian 14 phút cuối của đoạn ghi âm, Th. có khoảng 7 lần đề cập đến việc muốn về, còn Phương thì nói Th. ở lại ít phút nói chuyện để giải quyết cho xong khúc mắc giữa hai người. Trong suốt 14 phút cuối đó, Phương và Th. nói chuyện rất tình cảm, thái độ của Th. thoải mái, cười nói, tay thì rờ rờ vào bộ phận sinh dục của Phương, miệng thì nói "Em thích, em thích".

Từ khi Th. nói muốn về ở phút 58:04 cho đến khi Th. về, Phương không có bất cứ hành vi nào khống chế Th. ở lại như HĐXX đã nhận định trong bản án sơ thẩm.

Hành vi của Phương không cấu thành tội "Giữ người trái pháp luật" như bản án sơ thẩm đã tuyên. Phương bị kết án oan về tội "Giữ người trái pháp luật".", bà Lan kêu oan cho con.

Phòng làm việc của Phương

Giám định pháp y khiên cưỡng, không khách quan, thiếu thực tế

Về tội danh “Cố ý gây thương tích”, không phủ nhận việc bác sĩ Phương có hành hung điều dưỡng viên Th., nhưng xuất phát từ bức xúc việc chị Th. nói xấu, lại còn thách thức, hành hung bác sĩ Phương gây đau đớn. Chính vì vậy, bác sĩ Phương mới đánh điều dưỡng viên Th. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra ban đầu khởi tố bác sĩ Phương, với 9% thương tích, theo bản giám định pháp y về tình dục ngày 25/9/2019, là căn cứ điểm i, Khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định “Có tính chất côn đồ”, là không thỏa đáng. Chính vì vậy, ngày 5/11/2019, Cơ quan điều tra cho tiến hành giám định bổ sung thương tích về mắt, với 31%, tổng hợp bằng 37%.

Tuy nhiên, tại Bản giám định pháp y về tình dục ngày 25/9, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế xác định, vết thương phần mềm bầm tím, dập cơ trên cơ thể điều dưỡng viên Th., lấy một vùng dập cơ là 1%, tương đương với một vết sẹo, để áp dụng quy định tại điểm 1, Mục 1, Chương 9 Bảng tỉ lệ phần trăm ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12/6/2014 của Bộ Y tế, là không khách quan. Đương nhiên, vết bầm tím không rách da thì không thể là sẹo, trong khi quy định của Bộ Y tế, thì chỉ có sẹo mới được tính phần trăm tổn thương cơ thể. Do đó, kết luận 9% tổn thương cơ thể cho nạn nhân Th., của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế, là không có căn cứ và trái pháp luật.

Đối với Bản giám định pháp y bổ sung ngày 5/11, về tổn thương hai mắt của điều dưỡng viên Th., với kết luận 31% cũng không đúng và không khách quan. Tài liệu có trong hồ sơ cho thấy, theo hồ sơ bệnh án khi chị Th. nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế, kết luận mắt bình thường, không có tổn thương về mắt. Thế nhưng, Trung tâm giám định pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế không sử dụng kĩ thuật đo khúc xạ để xác định có thương tật hay không, mà dùng phương pháp khai báo của chị Th., cho chị Th. chỉ biểu đồ chữ, rõ ràng không khách quan. Hơn nữa, bản ảnh Cơ quan điều tra cung cấp cho cơ quan giám định, làm tài liệu giám định lại chỉ chụp 2 con mắt, không có căn cứ nào để cho rằng đó là mắt của chị Th. Vì vậy, cho rằng nạn nhân bị tổn thương cả hai mắt, với kết luận 31% là khiên cưỡng và không khách quan.

Về tội danh “Bắt giữ người trái pháp luật”, khẳng định là không có. Bằng chứng bác sĩ Phương hẹn mang thuốc đến quán cà phê Nhà, nên việc mang thuốc đến phòng 203 của bác sĩ Phương, là ý chí của chị Th. Và khi chị Th. đi về, thì mọi việc diễn ra bình thường. Do đó, không có căn cứ để truy tố bác sĩ Phương về tội danh này.

Luật sư Trương Quốc Hòe

Vi phạm nghiêm trọng tố tụng, truy tố có dấu hiệu oan sai

Liên quan đến vụ án, luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng văn phòng luật sư Interla (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng; tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện, trong giai đoạn xác minh tin báo tố giác tội phạm, không có bất kì quyết định nào của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phân công điều tra viên, hoặc các cán bộ điều tra đi xác minh. Như vậy, các cán bộ đi xác minh vụ việc là tự ý, đây là hành vi trái quy định của pháp luật, các thông tin, tài liệu thu thập được trở nên không có giá trị pháp lí.

"Ngày 25/9/2019, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án số 250, thể hiện căn cứ vào “Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng và kết quả điều tra”. Cùng ngày, cơ quan này ban hành Quyết định khởi tố bị can số 352 đối với bác sĩ Phương, trong đó khẳng định bác sĩ Phương: “Dùng vũ lực để buộc người khác giao cấu với mình, bị hại có yêu cầu khởi tố; dùng tay đánh người khác gây thương tích 9% có tính chất côn đồ…”. Cũng ngày 25/9/2019, Viện KSND TP Huế có Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số 346/QĐ-VKS-HS.

Đây cũng là điểm lạ của vụ án này, hai cơ quan tố tụng ra các quyết định và phê chuẩn quyết định tố tụng trong cùng một ngày.

"Tại thời điểm khởi tố vụ án, Cơ quan điều tra mới có lời khai mâu thuẫn của các nhân chứng, trong đó nhân chứng Mừng và nhân chứng Trang chỉ thông qua lời kể của chị Th., nói chị bị bác sĩ Phương hiếp dâm. Vậy, thông qua lời kể một phía từ chị Th., mà nhân chứng khẳng định bác sĩ Phương có hành vi “hiếp dâm”, thì liệu có khách quan? Do đó, nhận định của Cơ quan điều tra tại Quyết định khởi tố bị can số 352 cũng không khách quan, không đủ cơ sở vững chắc để khởi tố bị can, không tuân thủ nguyên tắc “suy đoán vô tội”, quy định tại Điều 13 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tại thời điểm thực hiện bắt tạm giam bác sĩ Phương, thì bác sĩ Phương vừa phẫu thuật bụng, sức khỏe không ổn định, luôn trong tình trạng bị sốt, nhưng Cơ quan điều tra vẫn thực hiện bắt tạm giam, là trái với Khoản 4, Điều 119 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, quy định: “Đối với bị can, bị cáo là… người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lí lịch rõ ràng, thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác…”.

Việc thu thập chứng cứ, là nội dung ghi âm do chị Th. giao nộp, cũng thể hiện có sai sót". luật sư Trương Quốc Hòe nhận định.