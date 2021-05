Vụ bác sĩ bị đâm chết khi cố truy cản tên trộm xe: Công an Bình Dương treo thưởng 100 triệu đồng bắt hung thủ

Cụ thể theo thông báo ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý điều tra vụ án Giết người xảy ra ngày 4/5/2021 tại khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Để phục vụ công tác truy bắt đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm đối tượng có đặc điểm như sau:

Đối tượng là nam mới, chưa rõ nhân thân lai lịch, cao khoảng 1m70, dáng người gầy.

Đối tượng đang bị công an truy tìm được ghi lại qua camera.

Thời điểm xảy ra sự việc đối tượng đội nón lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh, mặc áo thun không cổ, ngắn tay màu xanh lá đậm, trên tay áo có 3 vạch ngang màu trắng, trên ngực áo phải có hình không rõ dạng màu trắng, mặc quần jean dài màu xanh dương và mang giày màu đen.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến quần chúng nhân dân nếu có thông tin có liên quan đến đối tượng gây án hãy cung cấp ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, số điện thoại 0274.354087.

Hoặc liên hệ trực tiếp Trung tá Trần Minh Nhựt, Phó Trưởng phòng, số điện thoại 0974.496.679;

Trung tá Trần Tân Thành - Điều tra viên, số điện thoại 0949.113.11 để phối hợp giải quyết.

Phòng Cảnh sát hình sự sẽ thưởng số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho cá nhân cung cấp thông tin chính xác, có giá trị giúp cơ quan công an xác định, bắt giữ được đối tượng gây án.

Người cung cấp sẽ được đảm bảo an toàn và những tin thông cung cấp được tuyệt đối giữ bí mật.

Hiện trường vụ án mạng.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 21h ngày 4/5 một vụ án mạng xảy ra tại đường D37, Khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra, thời điểm trên anh T., là bác sĩ nha khoa phát hiện một đối tượng đang có hành vị lấy trộm xe máy nên tri hô lớn.

Đồng thời nam bác sĩ lao tới chặn kẻ trộm thì bất ngờ bị 1 đồng bọn của tên trộm dùng dao đâm gục. Sau đó 2 đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Riêng nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.