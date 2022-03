Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Kiên quyết làm rõ vai trò của đội ngũ tư vấn, cung cấp tài liệu sai sự thật để bị can livestream

Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam bị khởi tố và bắt tạm giam đã gây xôn xao dư luận nhiều giờ qua.

Liên quan đến vụ việc, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục làm việc với bị can Nguyễn Phương Hằng để điều tra, làm rõ vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an TPHCM khẳng định bà Hằng thường xuyên thực hiện các buổi livestream trên Facebook, Youtube thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Đồng thời, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TPHCM và các địa phương khác.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong một buổi livestream.

Đặc biệt, trong những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng có sự tham gia, "hỗ trợ" của nhiều cá nhân thậm chí cả một ekip. Trong đó, có nhiều cá nhân xuất hiện cùng bà Hằng thể hiện mình là người am tường pháp luật.

Về vấn đề này, nguồn tin trên báo Tiền phong cho biết, Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ các hành vi cũng như vai trò những người liên quan, trong đó có đội ngũ "hậu cần" giúp bà Hằng thực hiện các buổi livestream, khách mời có phát ngôn trong các livestream của bị can để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ ai là tiếp tay, ai là người cung cấp tài liệu cho bà Nguyễn Phương Hằng, ai là đạo diễn, kịch bản truyền thông. Ngoài ra, sẽ làm rõ những người xây dựng vai phụ, vai chính, đóng vai nào trong những buổi phát sóng. Trong các buổi livestream này đều có ban bệ biên soạn, chỉ đạo kịch bản cho bà Nguyễn Phương Hằng có tư liệu để nói", nguồn tin trên Người lao động khẳng định thêm.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trên khía cạnh pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho rằng, hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân không chỉ do bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện, mà đằng sau còn cả một đội ngũ tư vấn, hỗ trợ, và tham gia cùng trên mạng xã hội.

Bởi vậy, ngoài việc xử lý với bà Nguyễn Phương Hằng, CQĐT sẽ làm rõ hành vi của các đồng phạm khác nếu có.

Bà Hằng trong một buổi "giao lưu" cùng nhiều khách mời.

Luật sư Cường cho rằng, trong vụ án này, CQĐT sẽ làm rõ từng buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, hoạt động thu thập thông tin trái phép, đưa tiền trái phép nếu có, những ngôn ngữ, hành động mà nhóm người đứng sau bà Phương Hằng đã thực hiện trên mạng xã hội suốt thời gian qua.

CQĐT cũng sẽ đánh giá những hệ lụy đã gây ra đối với xã hội, với Nhà nước, với các tổ chức cá nhân để làm căn cứ giải quyết triệt để vụ án này.

Theo luật sư, rất có thể CQĐT sẽ khởi tố đối với nhiều bị can và về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân chỉ là khởi đầu của vụ việc.

Trong quá trình thực hiện hoạt động phát trực tiếp trên mạng xã hội suốt hai năm qua, có rất nhiều thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin về đời tư cá nhân của nhiều cá nhân, tổ chức đã bị nhóm bà Hằng thu thập, sử dụng trái phép, đưa tin lên mạng xã hội.

Sau khi làm rõ các nội dung có liên quan, CQĐT có thể sẽ khởi tố thêm các tội danh như tội Vu khống, Làm nhục người khác, Đưa thông tin trái phép trên mạng internet...

Về nguyên tắc, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Hành vi vi phạm đến đâu phải xử lý đến đó.

https://afamily.vn/vu-ba-nguyen-phuong-hang-kien-quyet-lam-ro-vai-tro-cua-doi-ngu-tu-van-cung-cap-tai-lieu-sai-su-that-de-bi-can-livestream-20220325195102252.chn