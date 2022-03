Vụ bà Nguyễn Phương Hằng: Đã chịu hợp tác điều tra, xác định hàng chục kênh MXH xuyên tạc đời tư của người khác

Như đã đưa tin, tối 24/3, Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam tại Bình Dương) về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật hình sự.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin Nguyễn Phương Hằng bị bắt, dư luận người dân đã chia sẻ nhiều thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội, đa số ủng hộ việc này bởi bà này đã đi quá giới hạn luật pháp cho phép.

Quan điểm rõ ràng là xã hội nào cũng cần có trật tự, những quy chuẩn phải được tôn trọng chung. Người dân được làm những gì luật pháp cho phép, không bị cấm, trong khuôn khổ của pháp luật.

Nguyễn Phương Hằng dùng 12 kênh trên mạng xã hội livestream xuyên tạc

Theo Công an TP.HCM, từ tháng 3/2021 đến nay, Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) thông qua các tài khoản YouTube, Facebook, Tiktok phát ngôn trực tiếp qua mạng internet, đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến uy tín, danh dự của nhiều tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Phương Hằng quản lý và sử dụng 12 kênh trên mạng xã hội và trực tiếp thực hiện các buổi livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều cá nhân khác.

Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra.

Trong các buổi livestream, người phụ nữ này liên tục sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu để phát ngôn cổ xúy văn hóa “chửi" trên mạng, ảnh hưởng đến truyền thống văn hóa dân tộc, gây bất bình trong quần chúng nhân dân.

Tờ VTC News cũng cho biết thêm, từ ngày 15/2/2022 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM mời Nguyễn Phương Hằng lên làm việc 4 lần vào các ngày 18/2, 7/3, 9/3 và 16/3/2022 để cảnh báo, răn đe và yêu cầu Nguyễn Phương Hằng chấm dứt hành vi lợi dụng các quyền tự do để sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, bà chủ Đại Nam không chấp hành. Bà ta còn tỏ thái độ thách thức cơ quan chức năng, coi thường công luận, tiếp tục phát ngôn vu khống, nhục mạ các cá nhân.

Nguyễn Phương Hằng đã có thái độ hợp tác tốt hơn

Tờ Vietnamnet thông tin, tại thời điểm PC01 xác minh các đơn thư tố cáo, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật. Nhưng sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam từ chiều 24/3 đến nay, bà Hằng có thái độ hợp tác tốt hơn.

Nguồn tin cho biết thêm, các đơn thư tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng của nhiều nghệ sĩ, cá nhân do Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý sẽ được chuyển giao cho phòng PC01 - Công an TP.HCM điều tra. Đây được xem là tình tiết xem xét lượng hình lúc đưa vụ án ra xét xử.

Hiện, trên mạng xã hội lan truyền thông tin bà Nguyễn Phương Hằng đã được “thả về” và chỉ bị phạt hành chính. Phía Công an TP.HCM khẳng định, đó là tin đồn sai sự thật. Bà Hằng đang bị tạm giam và công an đang mở rộng điều tra về các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong sáng ngày (25/3), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng tại tại Trại T16, Công an TP.HCM, đóng trên địa bàn huyện Củ Chi.

