Vụ án "Tịnh thất Bồng lai": Tội loạn luân là gì? Lê Tùng Vân đối mặt nhiều năm tù?

Công an tỉnh Long An vừa ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với Lê Tùng Vân về các tội danh: Lừa đảo, Lợi dụng quyền tự do dân chủ và tội Loạn luân.