Vụ án rúng động lên phim 18+: Từ geisha thành gái mại dâm, giết nhân tình cắt lìa bộ phận sinh dục, hành động sau đó gây kinh hãi

Nhắc đến những vụ án rúng động xứ Phù Tang, người ta khó có thể quên được cái tên Sada Abe, một người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng gây ra vụ án "kinh thiên động địa" để lại tiếng xấu muôn đời và mỗi khi nhắc đến người ta đều phải sởn tóc gáy.

Thậm chí, vụ án này còn được dựng thành phim mang tên "In the Realm of Senses" (Tạm dịch: Vương Quốc Nhục Cảm) để người đời có một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời một người đàn bà ham mê dục vọng, muốn chiếm hữu trong tình yêu và rồi trả giá bằng cái kết không tưởng...

Một cảnh trong phim "In the Realm of Senses".

Cuộc gặp gỡ giữa cô gái mại dâm và ông chủ nhà hàng mê "tửu điếm"

Sada Abe (sinh năm 1905) là con gái út trong một gia đình trung lưu làm nghề sản xuất thảm ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Vì là con út nên Sada được bố mẹ nuông chiều, được tự do phép làm những gì mình thích mà không phải chịu sự kiểm soát quá nhiều của gia đình. Từ nhỏ, Sada đã thích học hát và chơi đàn shamisen, những bộ môn được cho là chỉ dành cho Geisha.

Vốn là một đứa trẻ nổi loạn từ khi còn ở độ tuổi niên thiếu, mới bước sang tuổi dậy thì, Sada đã biết yêu đương nhăng nhít, cùng lúc có nhiều bạn trai. Chính vì điều đó mà bố mẹ bà ta ép buộc làm Geisha như một hình thức trừng phạt.

Nhưng vốn mang tính cách ngang bướng, Sada sớm nhận thấy cuộc sống gò bó của một Geisha thật ngột ngạt và bắt đầu hành nghề mại dâm ở một "khu đèn đỏ" được chính phủ cấp phép. Sau khi gặp rắc rối vì ăn cắp đồ của khách hàng, Sada đã trốn khỏi nơi đó và tìm được việc làm trong một nhà thổ bất hợp pháp ở Tokyo. Tuy nhiên, sau khi nhà thổ bị cảnh sát đột kích, Abe bắt đầu mối quan hệ như một tình nhân được trả tiền với một trong những người bạn của chủ nhà chứa.

Một nhà thổ mà Sada từng làm việc, đến nay vẫn còn tồn tại ở Tokyo.

Không hài lòng với cách người đàn ông kia đối xử với mình, Sada quyết định rời bỏ nghề mại dâm và nhận công việc tại một nhà hàng chuyên về lươn. Chủ nhà hàng, Kichizo Ishida, đã sớm thích Sada và thái độ "mồi chài" của cô nhân viên phục vụ mới khiến cả 2 nhanh chóng cuốn vào nhau. Những tưởng cũng chỉ là cuộc dạo chơi qua đường bởi Ishida đã có vợ nhưng điều không ngờ là Sada đã yêu ông ta một cách say đắm.

Họ bắt đầu qua lại với nhau từ tháng 4/1936, chìm đắm trong những cuộc ân ái hoan lạc suốt đêm ngày. Cả 2 quấn quýt nhau được hơn 2 tuần thì Ishida quay trở về với vợ mình. Sada trở nên ghen tuông dữ dội và bắt đầu uống rượu rất nhiều. Vào tháng 5, bà ta đi mua một con dao làm bếp và đe dọa sẽ giết Ishida. Đáng ngạc nhiên, Ishida dường như tò mò hơn là kinh hãi.

Hình ảnh Sada Abe khi còn trẻ.

Từ cơn ghen cuồng loạn thành kẻ sát nhân biến thái

Như mọi lần gặp gỡ, Ishida lao vào Sada như một kẻ điên tình không làm sao thoát ra được, nhưng lần này có chút khác biệt khi Sada giơ ra một con con dao. Bà ta đặt mũi dao vào bộ phận sinh dục của Ishida, đe dọa sẽ cắt bỏ nếu ông ta quay lại với vợ mình.

Ishida dường như thích thú với yếu tố nguy hiểm khi ân ái và bắt đầu yêu cầu Sada bóp nghẹt cổ mình. Vào ngày 16 tháng 5, sau 2 giờ vồ vập nhau nghẹt thở, theo nghĩa đen, Ishida có biểu hiện bất thường, nên Sada cho ông ta uống một loại thuốc an thần. Trong cơn mê man cuồng dại, ông ta còn đùa rằng lần sau sẽ yêu cầu Sada bóp cổ mình đến chết vì bà ta sẽ rất đau nếu dừng lại.

Chân dung ông Ishida.

Sada hiểu đó chỉ là một trò đùa, nhưng ý tưởng này đã ăn sâu vào tiềm thức của bà ta. 2 ngày sau, Sada lại bóp cổ Ishida khi ông ta đang ngủ. Lần này, bà ta không dừng lại cho đến khi Ishida thực sự tắt thở.

“Sau khi giết Ishida, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, như trút được gánh nặng trên vai, và tôi cảm thấy tinh thần minh mẫn”, Sada kể lại giây phút sau khi gây án với cảnh sát khi bị thẩm vấn.

Với con dao làm bếp đã mua sẵn, bà ta cắt đứt bộ phận sinh dục của Ishida và gói nó cẩn thận bằng giấy. Sử dụng máu của Ishida, bà ta viết: “Chúng tôi, Sada và Ishida, chỉ có một mình”, trên đùi của nạn nhân. Cuối cùng, bà ta dùng dao khắc tên mình vào cánh tay Ishida và trả phòng khách sạn, mang theo dương vật của Ishida.

Vụ án từng gây rúng động khắp Nhật Bản thời bấy giờ.

Các nhân viên khách sạn sau đó đã phát hiện ra thi thể của Ishida và thông điệp khó hiểu. Câu chuyện ngay lập tức gây chú ý trên báo chí và gây ra sự hoảng loạn trên toàn quốc khi cảnh sát bắt đầu truy lùng nơi trú ẩn của Sada.

Vào ngày 20 tháng 5, Sada nhận phòng một khách sạn bằng cái tên giả. Ở đó, bà ta đã dành cả ngày để viết những lá thư chia tay cho bạn bè của mình. Bà ta đã lên kế hoạch tự sát bằng cách nhảy khỏi một ngọn núi vào cuối tuần.



3 ngày sau vụ án giết người rúng động, Sada được tìm thấy tại một quán trọ ở Shinagawa vào rạng sáng 21/5/1936. Khi bị bắt, bà ta nói với cảnh sát rằng: "Tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi muốn anh ấy là của riêng mình. Nhưng vì chúng tôi không phải là vợ chồng nên chỉ cần anh ấy còn sống là anh ấy có thể được những người phụ nữ khác ôm ấp. Tôi biết rằng nếu tôi giết anh ấy thì không một người phụ nữ nào khác có thể chạm vào anh ấy một lần nữa, vì vậy tôi đã giết anh ấy…”.

Sada nở nụ cười nham hiểm vào ngày bị cảnh sát bắt giữ.

Bản án gây tranh cãi gay gắt

Ngày Sada bị xét xử, rất đông người dân đã tụ tập bên ngoài tòa án. Người ta đề nghị ả đàn bà tàn độc này phải chịu mức án cao nhất là tử hình nhưng tòa án đã kết án ả chỉ 6 năm tù giam. Bản án cuối cùng đã được giảm và Sada được tự do sau khi ngồi tù 5 năm.

Lúc đầu, sau khi được ra tù bà ta cố gắng sống cuộc sống giản dị nhưng tai tiếng trong quá khứ quá lớn. Tận dụng tai tiếng đó, bà ta đã trả lời phỏng vấn và tự viết một cuốn tự truyện có tựa đề Hồi Ức Của Sada Abe. Sau đó, bà ta đã quay trở lại làm phục vụ bàn. Trong 20 năm tiếp theo, Sada vẫn là một nhân viên chăm chỉ, an phận. Rồi một ngày năm 1970, bà ta biến mất.

Một số người tin rằng Sada đã tìm đến một nhà chùa quy y cửa phật và sống nốt những ngày còn lại của cuộc đời. Nhưng quả thực những ngày tháng cuối đời của người phụ nữ này đến nay vẫn là một bí ẩn.

Về phần bộ phận sinh dục của Ishida, sau quá trình thử nghiệm, dương vật và tinh hoàn của ông ta đã được chuyển đến bảo tàng bệnh học của Đại học Y khoa Tokyo để trưng bày trước công chúng. Sau đó, sau Thế chiến 2, nó biến mất một cách bí ẩn giống như chính Sada Abe.

