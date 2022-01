Vụ án Loạn luân tại "Tịnh thất Bồng Lai": Người phụ nữ "đặc biệt" gắn bó nhiều năm với Lê Tùng Vân, mẹ của những đứa trẻ bị gắn mác mồ côi là ai?

Ngày 5/1 vừa qua, cơ quan Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân - người điều hành "Tịnh thất Bồng lai" - tổ chức gây xôn xao dư luận thời gian qua về các tội gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và đặc biệt là hành vi Loạn luân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ADN của ông Vân trùng khớp với 1 số người sinh sống tại đây. Từ đây, Công an xác định ông Vân có hành vi Loạn luân nên tiến hành khởi tố.

Thanh niên, trẻ em ở đó đa số là con ruột và cháu ruột của ông Vân?

Theo số liệu đến ngày 22/9/2020, "Tịnh thất Bồng lai" có tất cả 18 người hiện đang sinh sống. Trong đó có những người đã từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình như: "tu sĩ" gồm Hoàn Nguyên (SN 1990) và Nhất Nguyên (SN 1991) tham gia cuộc thi hát Bolero Tuyệt đỉnh song ca của đài Vĩnh Long; 5 chú tiểu tham gia "Thách thức danh hài" và "tiểu ni cô" Lê Thanh H.T. từng tham gia The Voice Kids 2014.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định ADN của ông Vân trùng khớp với 1 số người sinh sống tại nơi này.

Ông Lê Tùng Vân từng khẳng định "cả một đời tu, không vợ không con".

Thế nhưng trước đó mới chỉ vài tháng, ông Lê Tùng Vân từng khẳng định: "Thầy đây cả một đời tu, không vợ không con, mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này". Và để chứng minh bản thân chỉ một lòng hướng thiện, vị "sư thầy" còn treo thưởng cho bất cứ ai đưa ra manh mối mình có vợ con.

Thậm chí Lê Tùng Vân còn treo thưởng 1 tỷ cho ai chứng minh mình từng là vợ của người này:

"Nếu có bất cứ một cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc một cô gái đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... nước nào cũng được dám giơ tay nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân.

Chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi, Lê Tùng Vân sẽ tặng cô gái đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hoặc 1 tỷ tiền Việt Nam", ông Lê Tùng Vân nói.

Sự thật gây sốc được hé lộ sau khi cơ quan chức năng thông tin về kết quả giám định ADN ông Lê Tùng Vân và các thành viên "Tịnh thất" khiến dư luận không khỏi bàng hoàng.

Bên cạnh đó, trong thời gian quan trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... và các hoạt động phức tạp của ông Lê Tùng Vân trước đây. Về việc này, Cơ quan chức năng tỉnh Long An cũng từng nhận được nhiều thông tin ở nhiều nơi gửi đến phản ánh, tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung tương tự như trên mạng xã hội.

Mẹ của những thành viên có quan hệ huyết thống với Lê Tùng Vân là ai?

Đây có lẽ là câu hỏi mà dư luận quan tâm nhất hiện nay.

Ngay sau khi những thông tin tố cáo các hoạt động nhận nuôi trẻ sai quy định, lừa đảo, quan hệ với trẻ vị thành niên bị bệnh tâm thần... của ông Lê Tùng Vân cũng như "Tịnh thất Bồng lai" xuất hiện trên MXH, Công an tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An phát sóng phóng sự "Sự thật nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai" để thông tin đầy đủ những kết quả xác minh, điều tra.

Theo đó, qua kết quả xác minh, năm 2014, bà Cao Thị Cúc (SN 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước) mua lại gầtốt đời - đep đạon 2.000 m2 nhà, đất ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia.

Đến năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, hộ khẩu thường trú phường 10, quận 6, TP.HCM) chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Trong khi bà Cúc là người đứng tên chủ hộ của "Tịnh thất Bồng lai" thì ông Lê Tùng Vân là người điều hành tổ chức này.

Sau khi về sống cùng nhau, hai người hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện.

Tuy nhiên, thực tế, đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng, không phải là trẻ em cơ nhỡ, không nơi nương tựa như những người tại đây thừa nhận. Hiện tại, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột cùng tạm trú.

Trong phóng sự "Sự thật về Tịnh thất Bồng Lai được phơi bày" đã đề cập tới mối quan hệ của một số thành viên tại "Tịnh thất".

Cụ thể, Chủ tịch UBND xã Hoà Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận địa phương đã làm giấy khai sinh đối với 3 em bé tại Tịnh thất Bồng Lai, gồm:

1. Lê Thanh M.N. (mẹ là Lê Thanh K.D.)

2. Lê Thanh P.V. (mẹ là Lê Thanh K.D.)

3. Lê Thanh M.T. (mẹ là Lê Thanh H.T.)

Các em đều có mẹ mà không rõ cha là ai. Còn lại, trong Tịnh thất Bồng Lai có một số trẻ em nữa, nhưng đăng ký khai sinh ở địa phương khác.

3 trẻ em trong Tịnh thất Bồng Lai được khai sinh tại địa phương với tên mẹ là ni cô

Như vậy, những đứa trẻ được xác định không phải trẻ mồ côi như lời giới thiệu của Tịnh thất Bồng Lai và điều đặc biệt là cả 3 chú tiểu có mẹ trên giấy khai sinh này đều đã từng tham gia thi Thách thức danh hài và thu hút rất nhiều sự yêu mến của khán giả một vài năm trước.

Trong đó bé Mẫu Nghi có pháp danh Nghi Tâm, bé Pháp Vương có pháp danh Pháp Tâm, bé Minh Triết có pháp danh Trí Tâm.

Quá trình điều tra, Cơ quan chức năng cũng xác minh sơ bộ cho thấy, những cá nhân ở đây sống, sinh hoạt như một gia đình gồm nhiều thế hệ, gồm cả trai lẫn gái và nghi vấn họ có quan hệ huyết thống với nhau. Về vấn đề này, chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra những thông tin liên quan để xác minh.

"Chính quyền địa phương cũng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra và xác minh thông tin Tịnh thất Bồng Lai và ông Lê Tùng Vân dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái luân thường đạo lý khác".

Ngay sau những thông tin trên, UBND huyện Đức Hòa đã làm việc với bà Cúc và những người phụ nữ đang tạm trú tại đây để làm rõ thêm về nội dung liên quan đến vấn đề trẻ em.

Mặc dù chưa rõ mối quan hệ giữa ông Lê Tùng Vân với bà Cao Thị Cúc; Giữa bà Cúc và những "người phụ nữ" và giữa ông Lê Tùng Vân với "những người phụ nữ" đang tạm trú tại đây là gì nhưng việc để xảy ra "Loạn luân" ngay trong cùng một ngôi nhà khiến dư luận không thể chấp nhận những hành vi này.

Trong đó đặc biệt vai trò của ông Lê Tùng Vân và bà Cao Thị Cúc là "trọng yếu", lại để xảy ra "mối quan hệ" như vậy là điều không thể chấp nhận.

Giờ đây, khi sự thật được phơi bày, mọi người hiểu được bản chất của nơi từng được rất nhiều người tin tưởng là "nơi tốt đời - đẹp đạo" đã khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ và không thể chấp nhận được những hành vi như vậy lại xảy ra ngay xung quanh mình.

Dư luận đề nghị cơ quan điều tra làm rõ mối quan hệ giữa những người này và với các em nhỏ tại đây là như thế nào. Nếu có vi phạm về pháp luật, đạo đức thì cũng cần thông tin rõ cho mọi người biết và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; nếu đủ yếu tố thì cần khởi tố, truy tố.

Ngoài ra, trong sự việc này, vấn đề bảo vệ trẻ em cũng được đặt ra và cần ngành chức năng xem xét để giải quyết.

Ngày 6/1, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết chỉ mới khởi tố vụ án liên quan đến "Tịnh thất Bồng Lai" (xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" chứ chưa khởi tố bị can hay bắt tạm giam ai. Song song vụ án này, cơ quan công an đang mở rộng điều tra thêm nhiều hành vi khác, như: Loạn luân; lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân… Khi nào đủ cơ sở, chứng cứ thì sẽ khởi tố bổ sung theo quy định pháp luật. Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, vụ án này đã có dư luận từ rất lâu nhưng để đủ cơ sở chứng cứ thì cần phải thu thập trong thời gian dài.

https://afamily.vn/vu-an-loan-luan-tai-tinh-that-bong-lai-nguoi-phu-nu-dac-biet-gan-bo-nhieu-nam-voi-le-tung-van-me-cua-nhung-dua-tre-bi-gan-mac-mo-coi-la-ai-2022010614484032.chn