Vụ "7 bà tố bị 1 ông có vợ lừa tình, tiền": Khởi tố gã "sở khanh"

Chiều 1-6, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Tống Anh San (44 tuổi, quê tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Người đàn ông được cho là Tống Anh San cùng một trong những phụ nữ đứng đơn tố cáo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, 7 người phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố đã có đơn trình báo về việc đã bị ông San lừa đảo tổng số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Cả 7 người này đều chỉ quen biết San qua các trang mạng xã hội dành cho những người phụ nữ độc thân, lỡ dở chuyện tình cảm và đang muốn tìm người yêu.

Theo một nạn nhân trong vụ việc, San chủ động làm quen với mọi người qua mạng xã hội với mục đích hẹn hò tình cảm, yêu đương. Với cùng một chiêu bài, San đã tạo lòng tin về gia thế, công việc, đưa đi ăn uống, gặp gỡ bạn bè để lừa dối các "con mồi". San cũng thường xuyên gửi hình ảnh thể hiện bản thân đang ngồi làm việc tại nơi có bối cảnh sang trọng, gửi ảnh khoe nơi đang ngồi tiếp đối tác...

Khi đã tạo được lòng tin với các nạn nhân, San từng bước đưa ra lý do công ty do mình làm giám đốc đang nhập khẩu 1 lô hàng trị giá hàng trăm tỉ đồng nhưng lô hàng này đang bị cơ quan chức năng giữ lại vì không đủ giấy tờ, số hàng ấy đã được khách đặt hết, phải khẩn trương xử lý để trả hàng, lấy tiền về. Để giải quyết vấn đề này, San đã phải cắm nhà, cắm xe, vay nặng lãi để lấy hàng nhưng số tiền đó vẫn chưa đủ... Sau đó, San nhờ các nạn nhân gửi tiền để giải quyết và nhiều nạn nhân đã mắc bẫy.

Một thời gian sau khi bị lừa, một nạn nhân tìm hiểu và phát hiện sự thật là San đã có gia đình, vợ con. Cùng với đó, người này cũng phát hiện thêm nhiều nạn nhân bị lừa tình , tiền giống mình, trong đó một số người đã có thai.

Sau khi vụ việc bị báo chí phản ánh, đã có thêm 2 phụ nữ khác tự nhận mình là nạn nhân rồi gửi đơn tố cáo San với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, nâng tổng số người đứng ra tố cáo hành vi của San là 9 nạn nhân.

Trong quá trình công an điều tra, xác minh vụ việc, San đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc, San đều không phối hợp.

Cuối tháng 8-2022, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra từ năm 2015-2020 để điều tra, làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm liên quan đến đối tượng San.