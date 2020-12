Bị cáo của vụ án là trùm đa cấp Lê Xuân Giang và đồng bọn cùng xét xử về tội danh Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại TAND TP Hà Nội vào thời điểm này luôn có khoảng hơn 400 người đều là những bị hại của vụ lừa đảo dưới hình thức đa cấp. Đây mới chỉ là số ít trong hơn 6 nghìn bị hại có giấy triệu tập sẽ lần lượt đến tòa vào những ngày tiếp theo.

Bị hại chua xót nói về khoản nợ khi giám đốc chi nhánh vẫn ung dung

Do số người tham dự quá đông, TAND TP đã phải huy động thêm nhiều cán bộ công an để đảm bảo an ninh, phía bên ngoài sảnh chung được bố trí màn hình lớn cho mọi người theo dõi,

Ngày đầu tiên (21/12) thư ký đã phải rất vất vả để kiểm tra căn cước những người đến dự. Bản cáo trạng dài hàng trăm trang được công bố gần hết ngày.

Giám đốc chi nhánh vẫn nhởn nhơ

Đang có mặt để theo dõi phiên tòa, người phụ nữ quê Hải Dương cho biết, chị là một trong số nhiều bị hại được triệu tập đến tòa.

Các bị cáo tại tòa

Theo chị, số tiền vài chục triệu không còn khả năng lấy lại nhưng quan trọng người đầu tiên giới thiệu và đại diện chi nhánh công ty (thuộc Liên Kết Việt) vẫn nhởn nhơ với khối tài sản khổng lồ ở TP Hải Dương. Nhiều người cho rằng với khối tài sản là những ngôi nhà mà "thủ lĩnh" đang sử dụng đều từ việc "chém gió" khiến cho các bị hại lâm cảnh nợ nần chồng chất.

Nữ bị hại cho biết, thông qua một người bạn, chị được biết chi nhánh ở Hải Dương thuộc Liên Kết Việt, tham gia vào đường dây này thậm chí không cần mua sản phẩm nhưng bỏ ra một khoản tiền mua mã hàng là cuối tháng sẽ thu về lãi khủng.

"Chỉ cần giới thiệu người nọ, người kia đến mua là được. Mỗi mã 86 triệu nhưng công ty chi trả cuối kỳ sẽ 409 triệu, hoa hồng trả dần hàng tháng theo hình chóp nón, cho đến khi nhận đủ 409 triệu", chị này cho biết chị đã bỏ ra số tiền mua 4 mã hàng, nhưng mới nhận lại hơn 200 triệu thì đường dây đa cấp bị đánh sập.

"Giám đốc chi nhánh xuất hiện trên báo chí, phân tích về lợi nhuận, cách làm giàu đã khiến chúng tôi nảy lòng tham. Hầu hết đều tin tưởng vào cách làm ăn sinh lời nhanh chóng mà lại văn minh. Bây giờ thì nhà cửa tan nát, vợ chồng ly tán", một bị hại chia sẻ.

Khách hàng tin tưởng vào giám đốc chi nhánh và tham gia đa cấp

Hội thảo hoành tráng

Về chiêu thức dụ khách hàng, các bị hại cho hay, Liên kết Việt thường tổ chức các đại hội cực kỳ hoành tráng. Khách hàng đến dự sẽ choáng ngợp bởi những lẵng hoa lớn có lời chúc mừng của Chủ tịch nước, trên bảng điện tử lồng ghép những hình ảnh thủ lĩnh đang bắt tay với lãnh đạo cấp cao.

"Khi sự việc vỡ lở chúng tôi mới nhận ra rằng, bọn chúng cắt ghép hình ảnh để gây tiếng vang, dụ chúng tôi tham gia vào đường dây. Hình ảnh mặc quân phục cũng là giả mạo, trong số này có người từng làm trong Bộ quốc phòng nhưng đã nghỉ hưu, chúng đưa ra để làm tin".

Ông M. bức xúc chia sẻ thêm: "Lúc đầu con cái chúng tôi không biết bố mẹ hỏi vay tiền để làm gì, chúng nghĩ đưa tiền cho bố mẹ thì không đâu mà thiệt. Vợ chồng tôi giấu con cái, cũng chỉ vì sĩ diện và mong có khoản tiền rồi sẽ cho lại các cháu. Ai ngờ, khi sự việc vỡ ra thì các con tôi rất cáu giận. Bằng này tuổi đầu rồi, nay phải đến tòa, tuy chỉ là bị hại nhưng đã khiến các con cháu coi thường".

Thuê trọ để dự tòa

Cũng như nhiều người từ các tỉnh được triệu tập, bà L.T.T (Hà Nam) đi nhờ bạn bè lên Hà Nội thuê trọ để tham dự phiên tòa.

Bà T. nói trong nước mắt và cho rằng không thể có hy vọng lấy lại tiền, nhưng bà đến tòa để chứng kiến phiên xét xử kẻ lừa đảo.

"Dù biết rằng tài sản của các tên lừa đảo vẫn còn đó, nhà cao, vượn rộng mà chúng tẩu tán cho bố mẹ, anh em. Tuy nhiên chúng tôi không có cơ nào để lấy lại số tiền bị lừa".

Bà T cho biết thêm, chính vì khi mới tham gia vào Liên kết Việt gia đình bà đã khuyên bảo nhưng bà không nghe: "Chông con ruồng bỏ chỉ vì tôi quá dại, quá lam. Bây giờ thì mất cả nhà cửa, con cái chia lìa", bà T. khóc nức nở.

Những lẵng hoa và trang phục đã khiến các bị hại mắc mưu

Còn anh H.V. H (quê Thanh Hóa) rất bức xúc vì vừa đóng được 4 mã mua sản phẩm, cùn với anh còn có 5 người bạn trong tình trạng tương tự được 1 tuần thì Liên Kết Việt bị bóc mẽ lừa đảo, số tiền này cũng "mất hút".

"Cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi cũng vì bị dụ dỗ vào đường dây này, mỗi chúng tôi đóng khoảng gần 200 triệu nhưng không bao lâu thì công ty sập tiệm, lãnh đạo bị bắt. Sau đợt đó chúng tôi nhiều lần được gọi lên khai báo nhưng chẳng lấy được tiền, số tiền là đi vay nên lãi mẹ đẻ lãi con dẫn đến việc phải bán nhà ở quê". anh H. cho biết, thời gian này anh phải ở lại Hà Nội để đi làm thuê, chính vì điêu đứng khiến một số người bạn của anh đã phải ly tán gia đình.

Hơn 400 bị hại trong phiên tòa

Trước đó, Sáng 21/12, TAND TP Hà Nội đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt ) ra xét xử.

Bảy bị cáo thuộc Công ty Liên Kết Việt cùng hầu tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Lê Xuân Giang (chủ tịch HĐQT), Lê Văn Tú (tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thủy (phó tổng giám đốc), Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường (thành viên nhóm phát triển thị trường).

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Ngoài ra, có đến 15 thẩm phán dự khuyết, 24 luật sư tham gia bào chữa hoặc bảo vệ các bị cáo, đương sự. Riêng bị cáo Lê Xuân Giang có 5 luật sư bào chữa.

Đáng chú ý, để phục vụ cho công tác xét xử, TAND TP Hà Nội đã triệu tập 6.053 bị hại tới phiên xử. Do số lượng người tham dự phiên tòa đông kỷ lục nên TAND TP Hà Nội đã "trưng dụng" phòng xét xử của Tòa Cấp cao tại Hà Nội và lắp thêm máy chiếu, 3 màn hình LED, kê thêm 500 chiếc ghế phía ngoài hành lang để phục vụ công tác xét xử.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày, kể cả ngày nghỉ.