Vụ 66 trẻ WHO nghi tử vong vì siro ho: Ấn Độ chỉ xuất khẩu, không cấp phép bán trong nước

WHO yêu cầu các nước loại bỏ 4 siro ho khỏi thị trường

Thông cáo báo chí mà Báo Người Lao Động nhận được từ WHO nêu rõ khuyến nghị của tiến sĩ Tedros: "WHO đang điều tra thêm với công ty và các cơ quan quản lý ở Ấn Độ. Các sản phẩm bị nhiễm tạp chất cho đến nay mới chỉ được phát hiện ở Gambia nhưng chúng có thể đã được phân phối sang các quốc gia khác. Vì vậy WHO khuyến cáo tất cả các quốc gia hãy loại bỏ các sản phẩm này, nếu có, khỏi thị trường để tránh gây hại thêm cho người bệnh".