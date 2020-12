Vụ 39 người Việt trong container: Cảnh sát tiết lộ hình ảnh mới về những giờ phút kinh hoàng sau cùng của các nạn nhân

Ngày 21/12, vụ án 39 người Việt tử vong trong container đông lạnh đã được đưa ra xét xử tại Anh. Theo Metro, kẻ cầm đầu đường dây đưa người nhập cư trái phép vào Anh là Gheorghe Nica (43 tuổi), quốc tịch kép Anh - Romania và tài xế xe tải Eamonn Harrison (23 tuổi) sống ở Bắc Ireland. Tòa án Anh đã đưa ra mức án chung thân vì tội ngộ sát với 2 cá nhân này sau 23 giờ cân nhắc.



Ngoài ra còn 5 bị cáo cùng đường dây cũng bị cáo buộc tội trạng với bản án tối đa là 14 năm tù giam. Kẻ cầm đầu đường dây này là Ronan Hughes. Theo điều tra của cảnh sát, mỗi tháng ông trùm này kiếm được cả triệu bảng Anh với đường dây phi pháp của mình.

Cáo trạng cho biết các bị cáo đều biết rõ rủi ro có thể xảy ra với các nạn nhân ngồi trong xe. Khi sự việc xảy ra, Hughes đã nhắn tin cho tài xế qua Snapchat với nội dung: "Cho bọn họ không khí, nhưng không được để bọn họ ra ngoài". Khi Robinson và Eamonn mở cửa container vào 1 giờ 13 phút sáng (giờ địa phương) ngày 23/10, toàn bộ người bên trong đều đã tử vong.

Hình ảnh hiện trường cho thấy các nạn nhân đã cố gắng phá cửa bằng một cây gậy. Nhiều người đã gửi tin nhắn về cho người thân để nói lời tạm biệt.

Sơ đồ vị trí của các nạn nhân khi được phát hiện (Ảnh: PA)

Hình ảnh hiện trường cho thấy nỗ lực phá cửa thoát ra ngoài của các nạn nhân (Ảnh: PA)

Bên trong hiện trường container đông lạnh (Ảnh: PA)

CCTV ghi lại khoảnh khắc cửa xe được mở 4 ngày sau đó, phát hiện hàng loạt thi thể

39 thi thể công dân Việt Nam được phát hiện trong container tại một khu công nghiệp ở hạt Essex, Bắc London vào ngày 23/10/2019. Đa phần nạn nhân đến từ Hà Tĩnh và Nghệ An, độ tuổi từ 15 đến 44. Nguyên nhân cái chết được xác định là do nghẹt thở và quá nóng. Nhiệt độ bên trong container có thời điểm lên 38,5 độ C. Khoảng 22 giờ - 22 giờ 30 ngày 22/10, lượng khí CO2 trong container đạt ngưỡng độc hại.

Hình ảnh xe tải khởi hành đi đón các nạn nhân

Cảnh sát đến hiện trường sau khi chính tài xế xe tải gọi điện

Đây là cuộc điều tra lớn nhất cảnh sát hạt Essex từng thực hiện với sự tham gia của hơn 1.300 sĩ quan.

Gheorghe Nica (trái) và Eamonn Harrison phải đối mặt với án chung thân

Nguồn: Metro, The Sun