Vụ 2 vợ chồng tử vong bất thường ở Nghệ An: Nghi án chồng trầm cảm sát hại vợ rồi tự tử

Tối 13/4, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc cặp vợ chồng trên địa bàn tử vong bất thường tại nhà riêng.

Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khi xảy ra sự việc, lãnh đạo công an tỉnh đã lập tức chỉ đạo Công an huyện Tân Kỳ phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh Thái Bá T. bị bệnh trầm cảm. Khi bệnh tái phát, anh T. đã không kiểm soát được bản thân và có tác động khiến người vợ tử vong rồi tử tự.

Người dân theo dõi vụ việc.

Người thân các nạn nhân cho biết, thời gian qua, nhận thấy sức khoẻ của chồng không ổn định nên chị Nguyễn Thị Đ. (vợ anh T.) dự định đưa anh T. đi khám. Vào 9h sáng ngày 13/4, chị Đ. gọi điện cho anh T. nói muốn đưa anh đi khám. Chỉ ít giờ sau cuộc điện thoại đó thì xảy ra sự việc thương tâm.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, người con của vợ chồng anh T. đi học về nhà thì phát hiện bố mẹ đã tử vong.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, gia đình đã xin nhận thi thể cả 2 người để lo mai táng theo phong tục địa phương và không yêu cầu điều tra nguyên nhân.

Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào lúc 11h30 trưa c 13/4, em D. (hiện đang học tại Trường THPT Tân Kỳ) tan học về nhà tại xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) thì bàng hoàng phát hiện mẹ là Nguyễn Thị Đ. (45 tuổi) đang nằm úp dưới giường tử vong trong vũng máu.

Ra trước sân thì thấy bố là Thái Bá T. (48 tuổi) tử vong dưới giếng. Quanh thành giếng có nhiều vết máu.

Em D. sau đó hoảng hốt cầu cứu hàng xóm xung quanh.

Hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng anh T. có 2 người con. Cuộc sống gia đình bình thường, sống hoà thuận và thời gian gần đây không xảy ra xích mích gì.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.