Vụ 2 vợ chồng "mất tích" bí ẩn ở Thanh Hóa: Trước khi đi khỏi nhà người vợ đốt hết đồ đạc của chồng, dùng hết 6 hộp nước tẩy rửa

Trưa 16/4, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thành (thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đến giờ này gia đình vẫn coi vụ việc em trai ông là Nguyễn Văn Thanh (55 tuổi, và vợ ông Thanh là bà Vũ Thị Nga) mất tích bí ẩn.



Theo ông Thành, em trai ông lấy bà Nga quê ở Thái Nguyên đã 30 năm nay. Khi sự việc xảy ra, mọi người vẫn tin tưởng ông Thanh không có bất cứ điều gì bất bình thường, nhưng đối với bà Nga thì có nhiều điểm ẩn khuất.

Hành động bất thường của người vợ

Ông Thành kể về sự việc

Ông Nguyễn Văn Thành buồn bã kể. "Mọi việc vẫn bình thường, thì sáng hôm ấy (ngày 28 Tết tức 8/2 dương lịch), vợ thằng Thanh có thông báo với gia đình nhà tôi rằng em trai tôi đã đi khỏi nhà vào sáng hôm qua, khi đi nó chỉ mang hai bộ quần áo và có ô tô của công ty đón.

Thím Nga nói vậy chứ qua thái độ thì tôi cảm nhận thấy cô ta không có ý đi tìm chồng. Còn tôi thì nghĩ Tết nhất đến nơi rồi, chắc em trai chỉ đi một, hai ngày thôi. Đến ngày 30 Tết kiểu gì nó cũng phải có mặt ở nhà chứ", ông Thành nhớ lại.

Cũng theo ông Thành, sau khi ông Thanh mất tích được 2 ngày, anh Hai (gọi ông Thanh bằng cậu) có nhận được tin nhắn từ số điện thoại của ông Thanh nội dung: "Cậu đang ở Bệnh viện Phụ sản không tiện nói chuyện, sức khoẻ cậu bình thường, vài hôm nữa cậu về".

Tuy nhiên, sau đó thêm vài điểm bất thường, người nhà ông Thành nghi ngờ tin nhắn kia không phải của ông Thanh (vì điện thoại ông Thanh vẫn để nhà).

"Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ chắc do gia đình em trai không có con nên mới ở Bệnh viện Phụ sản, vì vậy cũng yên tâm, không đi tìm. Nhưng sau đó chúng tôi suy luận, tin nhắn không phải của Thanh, vì em tôi không bao giờ nhắn tin, chỉ có điện thoại, trong khi đó tin nhắn sai chính tả", ông Thành nói.

Mồng 2 Tết gia đình vẫn tổ chức ăn uống tại nhà bà Nga, mọi đồ dùng đều được rửa sạch bất thường

Ông Thành cho biết thêm, ngày mùng 2 Tết, bà Nga mời mọi người sang ăn trưa, tại đây mọi người vẫn thấy thái độ bà Nga bình thản.

Khi mọi người hỏi chuyện thì bà Nga với giọng vô cảm và bảo: "Anh ấy đi với gái thôi".

"Sâu chuỗi lại các vấn đề, tôi triệu tập và yêu cầu họp gia đình vào mùng 4 Tết. Tại buổi họp, thím (bà Nga - PV) có những biểu hiện "gian dối" nên mọi người yêu cầu thím phải viết đơn trình báo việc chồng mất tích đến chính quyền và công an.

Lúc đầu, thím có ý định từ chối và bảo không biết viết đơn. Sau đó, gia đình tôi viết mẫu một bản để thím chép lại và hôm sau phải kèm thím đến công an xã nộp đơn trình diện", ông Thành kể.

Những dấu vết bất thường

Hôm sau, người nhà ông Thành lên hỏi công an thì được biết bà Nga lại thay đổi lời khai chứ không phải lá đơn trên.

Thấy vậy, gia đình ông Thành phân công nhau túc trực 24/24 để canh chừng.

"Đến ngày 2/3, chúng tôi được Công an huyện Hậu Lộc gọi lên trình diện, lúc đó thím cũng lên. Gia đình nhận định có án mạng xảy ra nên đề nghị công an theo dõi thím Nga nhưng không hiểu sao thím ấy lại được về và sáng hôm sau (ngày 3/3) thím ấy mang tờ giấy sang cho bà cụ bảo là nếu công an hỏi thì Nga đi tìm chồng 2 ngày sau sẽ về", ông Thành thông tin.



Bà Nga từng mua 6 hộp nước tẩy rửa

Trao đổi với chúng tôi, anh Cao Văn Hai cho biết, ngay sau khi sự việc vỡ lở, nhiều người chạy đến mới thông tin rằng bà Nga nợ nần ở nhiều nơi. Còn một người bán hàng đại lý chứng nhận, trước Tết bà Nga có ra mua 4 hộp nước tẩy rửa, sau Tết mua thêm 2 hộp.

"Lúc thím Nga bỏ đi, công an đến làm việc và chúng tôi vào nhà thì sực mùi nước tẩy rửa. Ở cổng, trong sân cũng có vết máu nhưng trước đó không ai để ý. Công an đã về lấy mẫu đó và lấy tóc của tôi mang đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả", anh Hai nói.

Khu vực có camera nhưng đã bị bà Nga gỡ

Tất cả những gì cũ liên quan đến ông Thanh đã bị đốt nhưng tro lại không còn

Chiếc giường của 2 vợ chồng được chuyển xuống nhà cũ, tủ quần áo toàn đồ mới

Vết chém và được cọ rửa sạch

Đáng chú ý, cái giường cưới của cặp vợ chồng 30 năm đã được bà Nga chuyển lên nhà cũ, khi quan sát, người thân thấy vết chém, toàn bộ hai bên thành giường được mài sạch.

"Gia đình nghi ngờ thím Nga làm điều gì khuất tất nên có ý xoá dấu vết hiện trường. Gia đình cũng đề phòng trường hợp xấu nhất nên đã đi tìm khắp nơi, hơn một tháng rồi nhưng không thấy".



Anh Hai nói thêm, hơn 1 tháng nay, gia đình huy động người đi tìm dọc con sông và tất cả mọi nơi nghi ngờ nhưng đều vô vọng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.