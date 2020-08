Vụ 2 người đàn ông tử vong sau tiếng súng lúc nửa đêm ở Quảng Ninh: Do mâu thuẫn tình ái, bắn chết đối phương rồi tự sát

Chiều 8/8, công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về vụ nổ súng xảy ra tại khu 4, thuộc phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Theo đó, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ việc là do mâu thuẫn về tình ái, dẫn đến việc anh Hoàng Đại Long dùng súng bắn anh Đặng Ngọc Vượng, rồi tự sát.



Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 7/8, một số người dân trong khu vực nghe thấy tiếng nổ trước cửa nhà anh Đặng Ngọc Vượng (tức Vững, sinh năm 1976) trú tại tổ 1, khu 4, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Khi mọi người đi ra kiểm tra thì phát hiện anh Vượng tử vong trước cổng nhà. Cách đó khoảng 20 mét có anh Hoàng Đại Long (sinh năm 1973, hàng xóm anh Vượng) cũng đã tử vong, bên cạnh thi thể anh Long có một khẩu súng AK.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hạ Long phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng AK, một hộp tiếp đạn, 8 viên đạn còn nguyên và 6 vỏ đạn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.