Vụ 15 chú chó bị tiêu hủy ở Cà Mau: Trưởng trạm y tế xin nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực dư luận

Tối 11/10, lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) xác nhận, Trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng, nơi tiêu hủy 16 con chó, mèo, đã xin nghỉ việc.

Tờ Dân Trí thông tin, theo ông Công, lý do bà C. xin nghỉ là bị hăm dọa, khủng bố khiến tinh thần suy sụp, không chịu được áp lực từ dư luận. Ngoài bà C., một người con của bà cũng xin nghỉ việc.

Đàn chó theo người đàn ông từ Long An về Cà Mau

Bà Đ.K.C. là Trưởng trạm y tế xã Khánh Hưng. Những ngày qua, sau khi xảy ra vụ tiêu hủy 16 con chó, mèo ở khu cách ly trên địa bàn xã này, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng bà C. là người ra quyết định tiêu hủy nên đã có nhiều lời lẽ bức xúc, chửi bới.

Cũng trong tối nay (11/10), trao đổi với báo chí, ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - cho biết áp lực phòng chống dịch tại địa phương hiện rất lớn. Lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu đã vất vả và mệt mỏi nên cần sự chia sẻ, động viên từ người dân.

Ông Công cho biết: "Hai ngày tới, huyện sẽ tiến hành tiêm hơn 40.000 liều vắc-xin cho người dân. Trong điều kiện lực lượng phòng chống dịch còn hạn chế, đã gặp khó giờ khó càng thêm khó".

Được biết, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng Trưởng Trạm Y tế xã Khánh Hưng là người quyết định tiêu hủy đàn chó, mèo nên rất nhiều cư dân mạng đã có lời lẽ chửi bới, xúc phạm nặng nề. Bà C. mắc một số bệnh nền cộng với việc không chịu được áp lực từ dư luận nên đã làm đơn xin nghỉ việc.

Tờ Người lao động cho biết thêm, theo lãnh đạo UBND huyện Trần Văn Thời, quan điểm phòng chống dịch Covid-19 của huyện là lấy nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết. Qua rà soát quy trình, việc tiêu hủy đàn chó, mèo không phải theo diện động vật bị dịch bệnh mà dựa vào các quy định về phòng chống dịch để tiến hành thực hiện.