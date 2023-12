Vụ 11 học sinh nghi ngộ độc do ăn kẹo lạ, người phụ nữ bán kẹo trước trường nói gì?

"Bán hàng mà, thấy rẻ nên nhập về bán thôi"

Chiều ngày 1/12, chúng tôi có mặt tại một quán bán nước và đồ ăn vặt địa chỉ 19/8 Quang Tiến (P.Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cạnh trường THCS Nguyễn Quý Đức. Tại đây người dân vẫn đang xôn xao về sự việc 11 học sinh có dấu hiệu ngộ độc sau khi ăn một loại kẹo lạ vào ngày 29/11.

Tại quán nước, một người phụ nữ đang nói chuyện với khách hàng và cho biết, chị bán những sản phẩm trên, do không biết ảnh hưởng của kẹo đối với sức khỏe. Qua khai thác, khoảng 15 giờ chiều ngày 29/11, một nhóm học sinh mua kẹo tại quán, loại kẹo ngậm với giá 5 nghìn đồng và chia nhau ăn.



Theo người phụ nữ này, đây là số kẹo được nhập qua tay một người đến tận nơi giao bán, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, thấy rẻ nên nhập để bán.



"Lô kẹo này mới được nhập gần đây, vì bao bì in chữ nước ngoài nên tôi cũng không đọc được thành phần. Tôi đã bán tại đây nhiều năm, cũng nhập nhiều loại thực phẩm nhưng học sinh và mọi người ăn chưa có vấn đề gì. Bán hàng mà, thấy rẻ nên nhập về bán thôi, nếu biết ảnh hưởng như vậy cũng không dám"- người phụ nữ này cho hay.

Về số kẹo các học sinh ăn dẫn đến có dấu hiệu ngộ độc. Người phụ nữ đưa ra ví dụ so sánh: "Nhiều học sinh cũng ăn rồi, nhưng không sao. Có thể ngày hôm đó, do các em ăn nhiều nên mới xảy ra tình trạng như vậy, cũng giống như người uống rượu, uống nhiều sẽ say, uống ít thì không sao."

Cũng theo người phụ nữ này, sau khi các học sinh sử dụng kẹo xảy ra tình trạng đau đầu, buồn nôn. Phía nhà trường đã báo cáo sự việc với lực lượng chức năng. Chiều ngày 30/11, đoàn kiểm tra đã đến quán xác minh, điều tra và thu giữ toàn bộ sản phẩm liên quan.

Có mặt tại quán trên, một người đàn ông mặc trang phục quản lý thị trường đến hỏi người phụ nữ, và xác nhận đây là nơi bán loại kẹo khiến nhiều học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức nghi bị ngộ độc, toàn bộ số kẹo mang bao bì in chữ nước ngoài đã bị lực lượng chức năng thu giữ.



Liên quan đến sự việc, UBND phường Đại Mỗ có văn bản báo cáo UBND quận Nam Từ Liêm, đồng thời chỉ đạo Công an phường đến cửa hàng tại số 19/8 Quang Tiến kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai, bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Hiện các sản phẩm đang được kiểm tra về chất lượng.

Trước đó, chiều ngày 29/11 học sinh Trường THCS Nguyễn Quý Đức, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mua kẹo lạ gần trường chia nhau ăn sau đó có dấu hiệu bị ngộ độc. 11 học sinh được đưa đến trạm Y tế phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm khám và theo dõi sức khoẻ. Đến nay, sức khoẻ 11 học sinh đều ổn định.

Qua rà soát cho thấy, số học sinh này đã mua một loại kẹo không rõ nguồn gốc, vỏ bao có màu xanh, ghi chữ Trung Quốc trên đường và chia cho nhau cùng ăn. Sau khi ăn kẹo chừng 45 phút, tất cả học sinh trên đều có dấu hiệu mệt, đau đầu, buồn nôn.