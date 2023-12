VPBank tung sản phẩm Tiết kiệm Thịnh Vượng Linh hoạt: 7 ngày nhận lãi

Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi tiết kiệm của người dân vào hệ thống ngân hàng tính đến cuối tháng 9 đạt hơn 6,449 triệu tỷ đồng, tăng 9,95% so với cuối năm 2022. Điều này cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, người dân vẫn ưu tiên chọn kênh gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn và sinh lời.



Từ đầu năm đến nay, VPBank liên tục tung ra các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và online với ưu đãi hấp dẫn, đồng thời ra mắt những sản phẩm tiền gửi phong phú với nhiều tiện ích, mức lãi suất đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Trong đó cần kể đến sản phẩm Tiết kiệm Thịnh Vượng Linh hoạt - sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn giúp khách hàng có thể chủ động chọn thời hạn gửi tiền theo ngày, linh hoạt chọn ngày đáo hạn theo chu kỳ kinh doanh và có thể rút trước một phần gốc trước hạn.

Đây là sản phẩm phù hợp với khách hàng có nhu cầu tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi, với thời hạn gửi tiền chỉ từ 7 ngày đến 1095 ngày (tương đương khoảng 3 năm). Điều này có nghĩa, nếu có kế hoạch sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi trong thời gian ngắn, khách hàng vẫn có thể gửi tiết kiệm để nhận khoản sinh lời theo ngày. Trong trường hợp cần rút trước hạn, VPBank cũng tạo điều kiện tối đa khi hỗ trợ khách hàng được rút toàn bộ hoặc một phần số tiền gửi trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn.

Sản phẩm được áp dụng tại quầy giao dịch tất cả các chi nhánh của VPBank trên cả nước với số tiền gửi tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng. Khi đáo hạn, khách hàng có hai lựa chọn: lãi nhập gốc và tự động tái tục một thời hạn mới tương đương thời hạn gửi ban đầu, hoặc chỉ tái tục gốc còn lãi được VPBank quản lý cho đến ngày khách hàng tới tất toán hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán của khách hàng.

"Với ưu đãi hấp dẫn cùng nhiều loại sản phẩm tiết kiệm đa dạng, phục vụ nhu cầu từng đối tượng khách hàng, chú trọng đến tính tiện lợi, mức độ an toàn, bảo mật của sản phẩm, VPBank mong muốn mang lại sự tin tưởng, các giá trị thịnh vượng và bền vững cho khách hàng" – đại diện VPBank chia sẻ.

VPBank cũng đang triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách hàng sử dụng sản phẩm Tiết kiệm Thịnh vượng Linh hoạt. Cụ thể, khách hàng VPBank Diamond được cộng ngay 0,1% lãi suất, áp dụng với khoản tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Với khách hàng tham gia dịch vụ Family Banking, theo phân hạng từ Pre-Diamond Family đến Diamond Elite Family, lãi suất được cộng thêm từ 0,2 đến 0,3%/năm, áp dụng với với khoản tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng và kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Với phân khúc khách hàng thuộc VPBank Prime, theo phân hạng hội viên từ Upper Mega Prime đến Champion Prime được cộng thêm từ 0,03%/năm đến 0,08%/năm, áp dụng với sổ tiết kiệm tối thiểu 50 triệu đồng và có kỳ hạn từ 1 tháng.