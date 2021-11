"Vợt" được cô đại sứ có tâm như Rosé, bảo sao thương hiệu nào cũng cưng như công chúa

Mới đây, Rosé vừa xuất hiện tại sân bay, lên đường đáp chuyến bay sang New York để thực hiện buổi chụp hình cho thương hiệu Tiffany & Co. Trên đường ra sân bay lần này, Rosé lên đồ đơn giản với bộ cánh mang tông đen tối màu. Đáng nói khi soi kỹ trang phục của Rosé, bạn sẽ nhận ra sự kỳ công của nữ idol, đây cũng là một phần lý do tại sao cô lại được nhiều thương hiệu ưu ái như vậy.



Tại sân bay, Rosé diện bộ cánh đơn giản mang tông màu đen tối giản. Set đồ của cô bao gồm áo len cao cổ, áo khoác dáng dài, quần suông, giày thể thao, túi đeo vai.

Dù diện đồ đen tối màu nhưng Rosé vẫn nổi bần bật tại sân bay. Được biết lần này Rosé sang New York để thực hiện bộ hình mới cho thương hiệu trang sức Tiffany & Co. Lượng fan và cánh phóng viên khá đông đảo nhưng Rosé vẫn vô cùng vui vẻ, liên tục vẫy tay, chào hỏi người hâm mộ.

Khi soi kỹ set đồ của Rosé lần này, bạn sẽ nhận ra điểm thú vị. Cụ thể Rosé đã diện áo len và túi xách của Saint Laurent, áo khoác O!Oi, quần jeans Instantfunk, trang sức Tiffany & Co, giày adidas.

Rosé hiện cũng đang là người đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, Tiffany & Co, adidas và là nàng thơ của O1Oi. Như vậy là từ đầu đến chân, brand nào cũng có phần, dù là đại diện cho nhiều thương hiệu nhưng Rosé đã khéo léo lồng ghép những món đồ hàng hiệu đắt đỏ với đồ bình dân, giản dị để có được outfit ưng mắt.



Chính vì vậy, bộ cánh này của Rosé vừa cho thấy sự thông minh khi lên đồ lại vừa khéo "nịnh" nhãn hàng - từ bình dân đến cao cấp - mà cô đại diện. Với sự lăng xê của Rosé, những món đồ mà cô diện dự đoán cũng sẽ nhanh chóng thành trào lưu được nhiều người tìm mua theo.

Nếu để ý style của Rosé, bạn sẽ thấy cô cũng luôn tích cực quảng bá cho những thương hiệu mà mình đại diện.

Trong chuyến bay sang Pháp tham dự show diễn của Saint Laurent tại Fashion Week vừa qua, bên cạnh trang phục khi dự show diễn chính thì những mẫu street style thông thường của Rosé cũng chiếm phần lớn là thiết kế đến từ Saint Laurent.

Diện nguyên cây đồ của Saint Laurent, Rosé vừa khéo léo thể hiện gu thời trang sang chảnh lại vừa quảng bá nhiệt tình cho những item của nhà mốt Pháp. Style của cô cũng biến hóa đa dạng, khi thì điệu đà, nữ tính, khi lại năng động, trẻ trung.

Khi rục rịch trở thành nàng thơ của thương hiệu thời trang bình dân O!Oi, Rosé cũng tranh thủ quảng bá ngay cho những mẫu trang phục của hãng. Nhãn hàng chưa công bố nhưng Rosé đã nhá hàng hình ảnh cô diện trang phục của hãng, ngay sau đó, những thiết kế của O!Oi đã nhanh chóng được dân tình săn đón đến cháy hàng.

Đại sứ hãng nào là quảng bá nhiệt tình cho hãng đó, còn khéo léo lồng ghép nhiều thương hiệu vào cùng 1 bộ cánh, bảo sao thương hiệu nào cũng cưng Rosé như cưng trứng.