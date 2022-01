Voi mẹ dùng vòi đưa đẩy cơ thể voi con nằm ngửa dưới đất, ngỡ cảnh hạnh phúc mà sự thật đau xót đến mức phải đệ đơn kiện

Sự việc xảy ra vào ngày 16/11/2021 ở trong một khu rừng thuộc địa phận làng Malampuzha, gần quận Palakkad, bang Kerala (Ấn Độ). Sau đó, các hình ảnh và video về khoảnh khắc cho thấy tình mẫu tử của 2 mẹ con nhà voi lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội và truyền thông. Bức ảnh ngỡ là một cảnh nô đùa hạnh phúc, nào ngờ lại là giờ phút sinh ly tử biệt, con voi nhỏ chưa tận hưởng hết cuộc sống đã phải rời xa mẹ...

Theo thông tin từ các nhà chức trách địa phương, một đàn voi hoang dã đã kéo nhau vào tìm thức ăn trong khu đất trang trại gần rừng Walayar. Chúng đã vào trang trại từ đêm hôm trước và phá trạm bơm. Và con voi nhỏ chẳng may nhai trúng dây diện và bị điện giật tử vong.

Voi con bị điện giật chết, mẹ cố lay dậy với hy vọng con còn sống

Sau khi tin tức về vụ việc được lan truyền, các quan chức Rừng và Động vật hoang dã cũng như cảnh sát và rất đông người dân địa phương đã tới hiện trường. Khi thấy có người đến, đàn voi nhanh chóng kéo đi, chỉ còn lại voi mẹ cố gắng lay để voi con tỉnh lại nhưng vô ích.

Một đoạn video gây nhói lòng cho thấy mẹ của con voi chừng 3 tuổi đang cố gắng thúc và hồi sinh con voi đã chết với hy vọng nó sẽ tỉnh lại.

Theo một báo cáo trên tờ Onmanorama, cán bộ kiểm lâm tên Kurra Srinivas nói rằng có một sợi dây có dòng điện kết nối với một giếng khoan và con voi dường như đã tiếp xúc với nó.

Cư dân trong khu vực thì nói với The New Indian Express rằng một đàn voi đã vào một khu đất tư nhân và trạm máy bơm nước nằm ở đó. Họ suy đoán con voi con đã cố gắng nhai một sợi dây điện bên trong trạm bơm và chẳng may bị điện giật.

Sau đó, các nhà chức trách đã phải tìm cách đuổi 3 con voi hoang dã vào rừng để tiến hành các thủ tục khám nghiệm xác con voi đã chết rồi tiến hành chôn cất nó. Một đầu dò cũng đã được đặt hàng vào các kết nối điện tại nhà máy bơm và khu nhà, để đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu và để kiểm tra xem có bất kỳ lỗi nào không.

"Có rất nhiều trang trại ở đây. Voi thường xuyên vào trang trại và ăn cây trồng. Hàng rào điện mà nông dân địa phương lắp để b.ẫy lợn rừng là mối đ.e d.ọa đối với voi", ông Machingal, cán bộ kiểm lâm, nói. Ông cho rằng Cơ quan kiểm lâm và công ty điện Kerala State Electricity Board (KSEB) cần phối hợp kiểm tra xem hàng rào điện có được lắp đặt đúng quy định không.

Trả lời phỏng vấn trang tin tức The News Minute, đại diện tổ chức Heritage Animal Task Force (một tổ chức bảo vệ động vật) cho biết họ đã đệ đơn khiếu nại đến số điện thoại miễn phí của Cục Động vật hoang dã.

"Không bao giờ được phép sử dụng dây điện sống trong rừng. Nhưng điều này đang xảy ra ở một số nơi và ai đó cần đứng ra chịu trách nhiệm", đại diện tổ chức HATF, ông Venkatachalam, thể hiện sự phẫn nộ.

Ông nhấn mạnh rằng việc thiếu hình phạt là lý do khiến những vụ việc như vậy lặp đi lặp lại. "Đây là con voi thứ 6 chết như vậy ở Palakkad trong thời gian gần đây. Họ có thể giăng dây điện để bắt lợn rừng hoặc các động vật khác và đàn voi có thể rơi vào bẫy", ông nói thêm.

Nguồn: The News Minute

