Với kỹ năng "đọc vị" làn da, các bác sĩ sẽ biết bạn cần tìm đồ dưỡng gì để giúp da lên hương thần kỳ

Các bác sĩ da liễu thường xuyên tư vấn và khám chữa cho những khách hàng gặp vấn đề về da. Vì vậy, các bác sĩ luôn nắm rõ những sai lầm chăm da của các chị e, và cũng biết cách bắt mạch kê đơn để tìm ra cách thức giúp làn da lên hương. Dựa theo từng làn da và tình trạng gặp phải mà các bác sĩ sẽ tìm ra thành phần phù hợp, từ đó giúp cải thiện làn da từ bên trong. Dưới đây là những vấn đề về da dẻ mà các chị em thường gặp phải và cách bác sĩ da liễu hóa giải chúng.



1. Nếu da bắt đầu hình thành nếp nhăn lão hóa - hãy dùng sản phẩm có chứa retinoid hoặc axit glycolic

Retinoid được biết đến với khả năng chống lão hóa thần kỳ, thúc đẩy sự tái tạo tế bào và hạn chế sự hình thành nếp nhăn. Bác sĩ da liễu nổi tiếng Hadley King chia sẻ: "Retinoid có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trên da. Chúng làm tăng sự luân chuyển giữa các tế bào da, giảm sự tắc nghẽn lỗ chân lông, tăng sản xuất collagen và làm đều màu da". Vì thế nếu đang gặp vấn đề về lão hóa thì bạn nên tìm kiếm những sản phẩm có chứa retinoid.

Một chất thay thế (hoặc bổ sung) khác giúp đẩy lùi quá trình lão hóa đó là axit glycolic. Theo bác sĩ da liễu Joshua Zeichner chia sẻ thành phần này mang lại nhiều ích lợi cho làn da bao gồm "tẩy chế bào chết, giúp kích thích collagen để giảm thiểu sự xuất hiện nếp nhăn". Thành phần này còn tẩy tế bào chết nhẹ nhàng và làm căng mọng làn da để lộ ra làn da mịn màng, tươi sáng và trẻ trung hơn.

Sản phẩm gợi ý:

Paula's Choice Resist Intensive Wrinkle-Repair Retinol Serum. Sản phẩm này khác biệt và vượt trội ở chỗ tuy chứa Retinol nhưng không hề làm khô da. Ngược lại còn cấp ẩm cho da rất tốt. Em này hứa hẹn làm giảm nhăn sau 2 tháng sử dụng.

Paula's Choice Việt Nam (Giá: 1,5 triệu)

2. Nếu da bạn bị khô hoặc mất nước - hãy dùng sản phẩm có chứa axit hyaluronic

Axit hyaluronic là một chất giữ ẩm có thể chứa gấp 1.000 lần trọng lượng của nó trong nước. Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner giải thích: "Thành phần này có khả năng dưỡng ẩm tuyệt vời, đem đến làn da căng mọng mướt mát, không còn bị khô hay mất nước".

Để có kết quả tốt nhất, Tiến sĩ King khuyên bạn nên kết hợp sử dụng serum chứa axit hyaluronic và kết thúc với một loại kem dưỡng để khóa ẩm, đảm bảo làn da sẽ lột xác đáng kể sau khi sử dụng combo này.

Sản phẩm gợi ý:

Hada Labo Gokujyun Premium Hyaluronic Acid Lotion. Được lên công thức với 5 loại Hyaluronic Acid, không hương liệu, không chất tạo màu, không cồn, không dầu, sản phẩm hợp với cả nàng da khô lẫn da dầu.

Tiki (250k)

3. Nếu da bạn bị thâm nám - hãy dùng sản phẩm có chứa vitamin C

Ngoài việc bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do, vitamin C cũng có thể giúp ngăn chặn việc sản xuất sắc tố, giúp da đều màu, hạn chế thâm nám và khiến da dẻ sáng hồng hơn. Để nhắm mục tiêu tốt nhất, bác sĩ da liễu Joshua Zeichner đề xuất bạn nên dùng sản phẩm có công thức từ 15% đến 20% vitamin C. Và đứng quên dùng kem chống nắng vào buổi sáng để bảo vệ da triệt để.

Sản phẩm gợi ý:



Drunk Elephant C-Firma Day Serum. Bên cạnh vitamin C, em nó còn có vitamin E, ferulic acid và enzyme trái cây giúp cải thiện kết cấu da thêm mịn màng, săn chắc, đồng thời chống lão hóa hiệu quả

Mèo Cosmetics (450k/8ml)

4. Nếu da bạn có lỗ chân lông to - hãy dùng sản phẩm có chứa axit salicylic

Bác sĩ da liễu Joshua Zeichner cho biết: "Thành phần BHA này giúp loại bỏ dầu thừa trên da, thứ có thể tắc nghẽn và khiến lỗ chân lông to hơn, hình thành mụn. Bằng cách loại bỏ dầu, BHA sẽ khiến da thông thoáng, giảm mụn, lỗ chân lông trông nhỏ hơn. Để đạt hiệu quả cao nhất, hãy tìm sản phẩm chứa 2% thành phần BHA.

Sản phẩm gợi ý:

Serum The Ordinary Salicylic Acid 2%. Với thành phần chính là Axit salicylic 2% giúp thâm nhập sâu vào trong làn da, làm thông thoáng lỗ chân lông, diệt trừ tận gốc các tác nhân gây mụn đầu đen, mụn đầu trắng.

Boshop (260k)

