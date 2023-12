Với khả năng diệt 99% nấm Candida trong 1 phút, Akibe vinh dự đạt chứng nhận Pasteur

Một trong những nguyên nhân phổ biến của phụ nữ mắc vấn đề phụ khoa chính là nhiễm nấm Candida. Nếu không được thăm khám và điều trị có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe sinh sản và giảm chất lượng sống của người phụ nữ.



Viêm âm đạo do nấm Candida là gì?

Viêm âm đạo do nấm Candida là một trạng thái viêm nhiễm xảy ra trong âm đạo do nấm Candida Albicans gây ra. Nấm Candida là một loại nấm thông thường sẽ không gây nguy hiểm trong môi trường âm đạo cân bằng và khỏe mạnh. Tuy nhiên khi môi trường âm đạo bị mất cân bằng độ pH, lớp bảo vệ bị phá vỡ sẽ tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn và nấm phát triển gây hại. Triệu chứng của viêm âm đạo do nấm Candida thường bao gồm ngứa âm đạo, sưng đỏ, tiết dịch trắng vón cục, đau khi quan hệ tình dục và khó chịu.

Viêm âm đạo do nấm Candida

Vấn đề này điều trị khá dễ dàng và nhanh chóng, tuy nhiên lại dễ tái phát nhiều lần nếu không biết vệ sinh đúng cách. Đặc biệt nếu tình trạng kéo dài có thể dẫn đến các nhiều triệu chứng khác và ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Do đó dự phòng ngay từ ban đầu chính là biện pháp hữu hiệu để tránh mắc phải vấn đề này.



Những yếu tố hàng đầu của dung dịch vệ sinh dành cho người đang điều trị nấm Candida

Để hỗ trợ điều trị nấm Candida, bạn cần sáng suốt trong việc lựa chọn sản phẩm dung dịch vệ sinh với các tiêu chí phù hợp, vì nếu lựa chọn sai sản phẩm, các vấn đề có thể kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của bạn. Tham khảo ý kiến từ chuyên gia, đây là một số tiêu chí quan trọng bạn cần đánh giá khi chọn lựa sản phẩm dung dịch vệ sinh phù hợp.

Độ pH

Độ pH rất quan trọng trong việc điều hòa sức khỏe âm đạo của phụ nữ. Độ pH âm đạo bình thường sẽ nằm trong khoảng 3,8 – 5,3. Do đó, nên lựa chọn sản phẩm có độ pH nằm trong khoảng này để đảm bảo pH âm đạo không bị mất cân bằng. Điều này sẽ giúp tình trạng viêm nhiễm không bị nặng nề hơn.

Bảng thành phần tự nhiên, không kích ứng

Khi âm đạo đang bị nhiễm nấm Candida, lớp niêm mạc bị viêm, sưng và tạo ra những cảm giác khó chịu. Do đó, nên ưu tiên những sản phẩm có thành phần từ thiên nhiên, lành tính và không gây kích ứng.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Akibe hỗ trợ các trường hợp viêm nhiễm nấm ngứa

Akibe sở hữu bộ ba hoạt chất Nano berberin, Nano bạc, Nano collagen, Akibe mang tới tác dụng trong việc hỗ trợ kháng khuẩn, hỗ trợ trong các trường hợp viêm nhiễm nấm ngứa. Trong đó chi tiết phải kể đến:

- Nano berberin: là dạng berberin được chế tạo thành dạng hạt siêu nhỏ có kích thước nano, giúp tăng khả năng thẩm thấu và hấp thu vào da. Nano berberin trong Akibe có tác dụng kháng khuẩn và hỗ trợ trong các trường hợp viêm nhiễm nấm ngứa. Điều này giúp đảm bảo vùng kín luôn sạch sẽ, khô ráo và khử mùi hiệu quả.

- Nano bạc có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống được các việc nhiễm trùng và các tác nhân độc hại. Ngoài ra, hoạt chất này còn có khả năng sát trùng và khử mùi hiệu quả, giúp giữ cho vùng kín luôn thơm tho và sạch sẽ.

- Nano collagen có thể cải thiện độ đàn hồi của da và làm chậm quá trình lão hóa, xuống cấp của của da vùng kín. Bên canh đó, hạt nano kích thước siêu nhỏ có thể thẩm thấu vào các tế bào da, tạo ra hiệu ứng làm hồng và se khít vùng kín

Bộ ba hoạt chất "vàng" của Akibe

Akibe còn chứa các thành phần thiên nhiên như chiết xuất từ cây trinh nữ hoàng cung, lô hội, trầu không… mang lại hương thơm dịu nhẹ, tươi mới và không gây kích ứng cho vùng da nhạy cảm của phụ nữ.



Mới đây, sản phẩm đã nhận được bằng chứng nhận về khả năng diệt 99% nấm Candida chỉ trong vòng 1 phút bởi viện Pasteur.

Sản phẩm đã được kiểm định bởi các chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh thực phẩm, đảm bảo với người tiêu dùng rằng sản phẩm là an toàn và hiệu quả trong việc giữ vệ sinh cho vùng kín của phụ nữ, đặc biệt dành cho người đang điều trị nấm Candida.

Akibe nhận được chứng nhận của viện Pasteur

Nồng độ pH lý tưởng và an toàn ở mức 4.4 của Akibe, gần bằng với môi trường trong khu vực âm đạo cũng giúp trong quá trình sử dụng, chị em sẽ luôn có cảm giác khô ráo và thoáng mát.



Akibe có nồng độ pH lý tưởng = 4.4

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm, vui lòng tham khảo tại đây:



Website: Akibe.vn

Hotline: 039.733.60.68

Đơn vị phân phối: Công ty cổ phần Dược phẩm Vitath

Địa chỉ: 29A Đường Tức Mạc, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam