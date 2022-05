Vợ tỷ phú diện đầm công chúa dự Met Gala: Đẹp thật nhưng vẫn bị chê nhạt nhòa

Như đã đưa tin, sự kiện Met Gala 2022 với tinh thần Gilded Glamour đã diễn ra vào sáng 5/3 (giờ Việt Nam) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ). Sự kiện tiếp tục quy tụ cả dàn minh tinh đình đám thế giới với những pha lên đồ chặt chém đến choáng ngợp. Trong số khách mời lần này, Miranda Kerr cũng là 1 trong những minh tinh nhận được nhiều sự chú ý. Lần này, Miranda Kerr chọn diện mẫu váy cúp gợi cảm đến từ nhà mốt Oscar de la Renta. Dẫu rất xinh đẹp nhưng bộ cánh lần này của Miranda Kerr vẫn bị nhiều người chê nhạt nhòa, không mấy ấn tượng.

Dự Met Gala năm nay, Miranda Kerr chọn diện mẫu váy cúp ngực của Oscar de la Renta mang tông màu trắng cổ điển. Váy tôn lên phần ngực gợi cảm cũng như vòng eo thon thả của nàng siêu mẫu đình đám. Cô để tóc búi thấp trang nhã và sử dụng thêm 1 số món phụ kiện như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai đính đá.

Người đẹp đã chuẩn bị từ sớm để tham dự sự kiện thời trang đình đám lần này. Như thường lệ, cô lại gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, thần thái đằm thắm khiến dân tình mê mẩn.

Tuy nhiên về mặt thời trang, bộ cánh của Miranda Kerr lại gây ít nhiều thất vọng. Nhiều ý kiến cho rằng bộ cánh của cô tuy đẹp nhưng khá nhạt nhòa, không mấy ăn nhập với chủ đề In America: An Anthology of Fashion (tạm dịch: Hợp tuyển thời trang Hoa Kỳ) của Met Gala lần này. Bộ cánh có phần khá đơn giản, giống váy cưới. Nếu không nhờ nhan sắc xinh đẹp thì Miranda Kerr khó mà ghi dấu ấn giữa dàn khách mời lồng lộn của Met Gala.

Trước đó, Miranda Kerr cũng từng nhiều lần tham dự Met Gala và style của cô có phần khá hao hao qua các năm. Vào nam 2011, Miranda Kerr dự Met Gala trong bộ váy cúp ngực màu trắng đính vải voan của Marchesa.

Tới Met Gala 2013, Miranda Kerr có phần hở bạo hơn với thiết kế đến từ Michael Kors. Thiết kế táo bạo, tôn được hết body xuất sắc của cô, những khoảng cut-out mang đến hình ảnh sexy nhưng không đến mức phản cảm.

Xúng xính lên đồ dự Met Gala 2015 với chủ đề "China: Through the Looking Glass" (tạm dịch: "Trung Hoa: Qua lăng kính"), Miranda Kerr chọn diện thiết kế đến từ Louis Vuitton với dáng váy ngắn trên đầu gối, tay dài. Bộ cánh tạo cảm giác trang nhã, nền nã nhưng có phần không ăn khớp hài hòa với chủ đề năm đó.

Năm 2017, Miranda Kerr lại quay lại với váy công chúa bồng xòe khi tham dự Met Gala chủ đề "Rei Kawakubo - Comme des Garçons" (tạm dịch: Cảm hứng trừu tượng). Bộ váy đồng hành với cô lần này là thiết kế đến từ Oscar de la Renta. Dáng váy cúp ngực với thân váy họa tiết tôn lên nhan sắc yêu kiều của mỹ nhân đình đám. Cách makeup và làm tóc của cô khi đó cũng ghi điểm xuất sắc.

Có thể thấy style của Miranda Kerr khi tham dự Met Gala thường duy trì ở mức tối giản, không quá lồng lộn, cầu kỳ. Dẫu vậy, nhan sắc xinh đẹp vẫn là kim bài miễn tử giúp cô luôn duy trì được hình ảnh hoàn hảo và sự thu hút khi xuất hiện trên thảm đỏ.

https://afamily.vn/vo-ty-phu-dien-dam-cong-chua-du-met-gala-dep-that-nhung-van-bi-che-nhat-nhoa-20220503104845575.chn