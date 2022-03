Vợ trở về nhà sau 2 năm xa xứ, chồng chuẩn bị mâm cơm 4 món mà cô muốn ly hôn ngay lập tức

Đôi khi, có những người yêu nhau, chấp thuận về chung một nhà, song vì hoàn cảnh, kinh tế eo hẹp nên họ buộc phải có những quyết định mang tính bước ngoặt. Có thể là tạm xa nhau trong một khoảng thời gian nhất định để cả hai nỗ lực kiếm tiền cho một cuộc sống đủ đầy hơn. Tuy nhiên, đây cũng là một trở ngại lớn, bởi xa mặt thì cách lòng. Thậm chí, khi trở về chung một nhà, chưa chắc tình cảm đã còn mặn nồng như xưa. Câu chuyện của V. dưới đây là một tình huống sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Vợ trở về nhà sau 2 năm xa xứ và mâm cơm khiến cô khóc nghẹn

Sau khi lấy nhau, tổ chức đám cưới vui vẻ, vợ chồng V. bắt đầu với cuộc sống hôn nhân nhiều hi vọng mà cũng chẳng ít chông gai. Bởi lẽ trong tay hai người chưa có nhiều tiền, họ vẫn phải ở tạm một căn nhà thuê. Hơn nữa, công việc của họ có nhiều bấp bênh, chưa ổn định. Đứng trước những khó khăn, họ tràn đầy khí thế muốn tạo ra bước ngoặt để cuộc sống đủ đầy hơn.

Hai vợ chồng bàn bạc với nhau rất nhiều, cuối cùng V. lựa chọn sẽ xa nhà 2 năm để làm ăn, kiếm tiền. Một người chị họ của cô cũng xuất khẩu lao động, trở về nhà và có vốn làm ăn, bắt đầu một cuộc sống mới. Do đó, V. đã lấy hết can đảm để đi theo bước đường đó. Thời gian khi mới xa xứ, V. cũng gặp nhiều khó khăn, mỗi lúc tủi thân, cô lại gọi điện về cho chồng để nghe những lời động viên. Dần dần, cô đã quen với cuộc sống ở đây, và hi vọng bản thân sẽ thật khỏe mạnh để chờ tới ngày trở về.

Thấm thoắt 2 năm trôi qua, V. quyết định về nước với số tiền trong tay là 200 triệu đồng. Cô hi vọng người chồng ở nhà sẵn sàng đợi cô trở về để cùng gây dựng một cuộc sống bên nhau thật viên mãn. Vậy mà khi V. trở về, mọi thứ dường như đã thay đổi. Người chồng cô cưới 2 năm trước ăn nói bất cần, và thể hiện sự vô tâm với vợ.

Đặc biệt, mâm cơm anh làm ngày đầu khi vợ trở về chỉ có 1 đĩa rau luộc, 1 bát rau xào, vài con nhộng và chút tép. Khi V. hỏi tại sao lại không nấu nướng một bữa nhiều món ngon thì anh ta bảo: "Cô có tiền ở bên ấy chứ tôi ở nhà chỉ ăn thế này là đủ". Với mâm cơm sơ sài, người phụ nữ lập tức khóc nghẹn. Cô không nghĩ sự chờ đợi của bản thân lại chỉ được đáp lại bằng thói vô tâm của chồng.

Cả hai vợ chồng đã cãi nhau suốt cả tuần trời. Hai năm xa cách, tưởng là sẽ mang tới giây phút đoàn tụ đầm ấm, cuối cùng mọi thứ đã chấm dứt với tờ đơn ly hôn đặt trên bàn. V. và chồng chính thức đường ai nấy đi. Cô tin rằng, bản thân và người kia chưa có con, sẽ không bị ràng buộc hay phải trăn trở về tinh thần.

3 điểm mấu chốt mà phụ nữ nên đặc biệt ghi nhớ trong hôn nhân

Chỉ một người hi sinh trong mối quan hệ thôi là chưa đủ

Điều này sẽ tạo ra sự chênh lệch. Trong khi một người phải chịu khổ sở, thì người kia quá ung dung. Và cuộc sống cứ chảy trôi, thành ra người an nhàn thoải mái coi mọi chuyện là quá bình thường. Họ sẽ không bỏ thói hư tật xấu của mình, và đặc biệt chẳng còn biết trân trọng bản thân bạn.

Đừng gắn bó với người đàn ông luôn thiếu chí tiến thủ

Anh ta có thể nghèo, trong tay chưa có gì nhưng tuyệt đối không được thiếu ý chí phấn đấu, vươn lên. Bằng không, họ sẽ khiến mối quan hệ dậm chân tại chỗ. Sau này, khi thời gian qua đi, bạn nhìn lại thì sẽ hiểu, bản thân chẳng có gì, bởi luôn có một người đứng yên trong quá khứ, mãi chẳng chịu hướng về những mục tiêu lớn của tương lai.

Những gì bạn làm ra, hãy đặt bản thân mình lên trước

Khi bạn đã cố gắng, nỗ lực để đạt một thành tựu nào đó, hãy cùng gây dựng với người đàn ông xứng đáng. Nhưng đừng quên đặt bản thân mình lên trước. Bạn xứng đáng hưởng thụ những điều mà mình đã phấn đấu để đạt được. Khi đã yêu bản thân mình rồi, bạn mới có nhiều nguồn năng lượng tích cực để cho đi, để lan tỏa tình yêu và sự quan tâm tới người khác.

