Vô tình nhặt được tổng tài: Triệu Lộ Tư đăng ảnh mặc áo sexy, khoe xương quai xanh sau khi bị chê "thảm họa"

Bộ phim Vô tình nhặt được tổng tài do Triệu Lộ Tư - Lưu Đặc đóng vai chính vừa lên sóng trên Youku với loạt tình tiết gây tranh cãi. Dù tổng lượt view cũng thuộc dạng khá tốt nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Vô tình nhặt được tổng tài lại bị đánh trượt khỏi bảng xếp hạng các phim được xem nhiều nhất trong ngày 20/5.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng bộ phim đi theo mô típ cậu chủ nhà giàu gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với cô gái nghèo ngốc nghếch, dù nội dung vẫn xem được nhưng tạo cảm giác quá cũ kỹ. Thêm nữa, nam chính Lưu Đặc diễn tệ, kỹ năng biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt gần như không có. Lưu Đặc chỉ biết đưa đôi mắt nhìn, sau đó lờ đờ nhìn xuống đất, xem Lưu Đặc diễn, một số người đã nổi giận vì không thể chịu được.

Triệu Lộ Tư đóng vai cô gái nghèo trong Vô tình nhặt được tổng tài.

Về phần Triệu Lộ Tư, nữ diễn viên cũng bị chỉ trích thậm tệ vì Vô tình nhặt được tổng tài không lọt vào bảng xếp hạng các phim được xem nhiều nhất. Người qua đường cho rằng Triệu Lộ Tư xinh xắn, ngọt ngào nhưng phần tóc mái bị che phủ xuống mặt cảm giác khó chịu. Thêm đó, Triệu Lộ Tư cứ đóng mãi những vai hiền lành, ngây ngô, đáng yêu cũng là lý do khiến netizen không hài lòng. Netizen cho rằng, với vị trí Tiểu Hoa sau 95 như hiện tại, Triệu Lộ Tư cần thay đổi bản thân và bứt phá bằng các vai diễn gai góc hơn nữa.

Lưu Đặc bị chê diễn xuất quá tệ hại.

Ngó lơ nhận xét tiêu cực, Triệu Lộ Tư vừa đăng loạt ảnh xinh đẹp, gợi cảm lên Weibo. Triệu Lộ Tư chiếc áo ống có hoa văn màu xanh nổi bật. Cô khoe trọn bờ vai gầy guộc và xương quai xanh sexy. Vì lịch làm việc quá dày đặc nên thời gian này Triệu Lộ Tư đã sụt cân khá nhiều. Ngôi sao của Trần Thiên Thiên trong lời đồn vẫn giữ im lặng trước hàng loạt bình luận không tốt về bộ phim mới Vô tình nhặt được tổng tài.

Vô tình nhặt được tổng tài lấy bối cảnh hiện đại, nội dung xoay quanh 2 nhân vật chính là cô nàng shipper hậu đậu, ngây thơ Cố An Tâm và người thừa kế ở tập đoàn lớn Lặng Việt. Vào 1 ngày nọ, Cố An Tâm vô tình va phải Lăng Việt, đúng lúc này, Lăng Việt lại lên cơn "hoang tưởng" và nghĩ bản thân là người bị hại nên mới bắt ép Cố An Tâm phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Cùng lúc này, Lăng Việt quyết định đưa Cố An Tâm về nhà ở chung để tiện bề chăm sóc nhau. Từ đó, chuyện tình kiểu oan gia ngõ hẹp, hoàng tử gặp công chúa lọ lem đã bắt đầu.