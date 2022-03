Vợ TikToker nổi danh tiếp tục đăng bài bóc phốt chồng sau khi vỡ lở chuyện ngoại tình: Mẹ chồng làm hành động cực sốc và pha "vả mặt" quyết liệt ông bố tồi!

Ông bố bị "vả mặt" dù tuyên bố cực ngầu ở livestream

Cách đây một thời gian, bài bóc phốt TikToker nổi tiếng CTS và GTL gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, dù đã có vợ nhưng C. vẫn qua lại với L. Cả hai thường xuyên làm content về mối quan hệ của cặp đôi người yêu cũ, cùng đi du lịch, review sản phẩm.



Bẵng đi một thời gian, mới đây, cặp đôi đó lại tái hợp review một thương hiệu cho thuê đồ chụp ảnh. Và ngay lập tức, cô vợ của C. đã lên tiếng, tiếp tục bài bóc phốt của mình.

"Mình biết được ông người yêu mới trong content người yêu cũ chơi thân với người yêu mới đã có vợ. Vợ ông tên M.N, ông có chiếc BMW màu vàng hay lên video của GTL nhưng che mặt. Có lần ông còn điện thoại cho mình cảnh báo không được bóc phốt GTL, còn giúp cho CTS 100 triệu làm nhạc.

Thử hỏi GTL có áy náy với vợ người ta hay không khi khoe mẽ công khai chồng người ta lên, dùng từ người yêu, bón cho nhau ăn rồi khoe xe người ta lên nữa. Suốt ngày người yêu cũ, người yêu mới lòe thiên hạ. Lại còn hai ông đều quân tử, đều không ghen mới chơi được với nhau", cô vợ biết.

Bài viết được đăng tải.

Cô cũng chia sẻ rằng biết được nhân vật GTL vẫn còn nhởn nhơ, chờ phốt lắng xuống để quay lại.

Mặc dù xuất hiện ở livestream và viết status tuyên bố tài sản để hết cho con nhưng theo cô vợ thì từ lúc đi, chồng mình không đưa lại 1 đồng.

"Mình thì không cần tiền, để xem ông thực hiện lời hứa trước bàn dân thiên hạ như thế nào. Ông livestream nói trước mấy chục ngàn người là hãy chờ xem có phải là người cha tốt không. Lần này thì chơi lớn hơn là bỏ mặc cả ba mẹ nữa", cô viết.

Người đàn ông xin hoãn tiền chu cấp.

Tuy nhiên, dù như vậy song anh ta vẫn chẳng hoàn thành trách nhiệm, chống chế và đưa ra lí do cho sự thiếu tiền của mình để khỏi lo lắng cho con.





Bố mẹ chồng và cách hành xử gây bức xúc

Được biết, từ lúc CTS đi, đến Tết cô con dâu này vẫn lo Tết cho bố mẹ chồng. Tuy nhiên điều diễn ra cách đây chục ngày khiến cô phẫn nộ tột độ.

Cô viết: "Bà (mẹ CTS) đã lén mang con Đô của mình, bỏ vào lồng mang cho đứa con gái ruột. Ai nuôi chó sẽ biết nó quấn chủ và tình cảm như thế nào, con Đô của mình rất khôn và ngoan, hằng ngày ngủ dưới chân mình vậy mà bà nỡ lòng nào bắt trộm để đưa cho con gái bà mang bán. Mình hỏi thì chối, sau đó mình biết sự thật thì nhận là mang nó đi nhưng không thấy thương xót. Cả ông và bà đều thách thức nói không trả lại dù mình xin chuộc và biết nó ở đâu sẽ thuê xe đón".

Được biết, em gái CTS sau đó đã đăng bài bán chó trên một group khiến cô vô cùng phẫn nộ.

"Ông bà hôm nay đã phải đi khỏi khu nhà mình ở với lí do không có tiền. Ông C. không hề gửi tiền chăm lo ba mẹ, mình giận bà trộm con Đô nhưng vẫn lấn cấn tội người già. Mà hết duyên đành chịu chứ mình cần tập trung lo cho con và bản thân, ba mẹ CTS thì CTS phải lo nhưng ông bà quay sang trách mình: 'Lấy chồng mà không gánh vác giang sơn nhà chồng'.

Ok, mình sẵn sàng gánh vác nếu ông C. tử tế và ông bà thương mình. Nhưng ở nhà này, mình hi sinh cho điều gì đây mà trách cứ", H.L tiếp tục bài viết.

Chó cưng của cô con dâu bị đem đi bán.

Đến hiện tại, cô cũng nói thẳng sẽ đối chất về tài sản và danh dự. Bất cứ lời nào nói ra cô sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đúng là hiện tại, bản thân TikToker CTS vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm với con cái. Thậm chí, gia đình anh cũng đối xử tệ hại với cô con dâu chăm sóc trong nhà. Những ngày qua, CTS và GTL đã bắt đầu quay lại với sự nghiệp sản xuất video. Tuy nhiên trên trang của mình, GTL không hề đăng tải đoạn clip nào. Clip đi Sapa, thuê đồ chụp ảnh đã biến mất.

CTS thì vẫn "liều mình" đăng clip đều tay. Tuy nhiên, dưới phần bình luận cư dân mạng liên tục vào mỉa mai chuyện ngoại tình, không làm tròn trách nhiệm với con. Có lẽ, sau phốt ngoại tình rùm beng, sự nghiệp của cặp đôi sai trái không thể nào quay về như ban đầu.

