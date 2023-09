Vợ thủ môn Bùi Tiến Dũng đọ trình catwalk cùng Phương Nhi, Bảo Ngọc tại fashion show

Pink Autumn - Pink Fashion Show 4 do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc sản xuất và thực hiện, diễn ra tại Cloud Island Đà Lạt. Chương trình có chủ đề "Mùa thu hồng", lấy cảm hứng trang phục những năm 1950 - 1960 - 1970.

Các nhà thiết kế và thương hiệu giới thiệu bộ sưu tập trong chương trình gồm có Chaiko House, Hà Thanh Việt, Hồ Hoàng Ca Dao, Wonder Baby, Vương Khang, Nguyễn Đức Duy.

Chương trình có sự góp mặt của dàn mẫu nổi tiếng: Hoa hậu Liên lục địa Bảo Ngọc, Á hậu Miss World Vietnam Phương Nhi, Hoa khôi Nam Em, Á hậu - siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Ngọc Diễm, Á hậu Diễm Châu, Hoa hậu Kiều Ngân, Hoa hậu biển Ninh Hoàng Ngân, The New Mentor Như Vân, người mẫu Dianka Zakhidova - vợ Bùi Tiến Dũng, Á quân The Face Bâu Phương Vy…

BST "Hoa trong sương" của Mai Anh By Chaiko House

Á quân The Face Việt 2023 Bâu Phương Vy

Sau khi giành ngôi Á quân The Face 2023, học trò Kỳ Duyên - Minh Triệu được mời diễn mở màn cho bộ sưu tập của NTK Nguyễn Bảo Ngọc tại Pink Fashion Show 4. Sự xuất hiện của Bâu Phương Vy nhận được nhiều tán thưởng, bởi cô trình diễn chuyên nghiệp và còn gây ấn tượng với vẻ xinh xắn, dễ thương như công chúa.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những cánh hoa đang đắm mình trong làn sương nhẹ nhàng của Đà Lạt, được đồng điệu từ màu sắc cho đến phom dáng xòe bồng, kết hợp với các chi tiết thêu, đính tay cực kỳ tỉ mỉ. Chất liệu chính là: vải Tulle, Tafta, organza và cotton. Mỗi chiếc đầm như một bông hoa đang nở rộ hòa cùng làn sương.

Người mẫu Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Cô diện bộ đầm kiểu mullet có phần đuôi dài, khoác thêm chiếc áo choàng quét đất. Vừa sinh con đầu lòng cách đây không lâu, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại sàn diễn chuyên nghiệp. Vẻ đẹp lai cùng phong cách trình diễn tự tin, cá tính của Dianka nhận nhiều sự chú ý từ khán giả.

BST "The Sailors" của NTK Hà Thanh Việt

Á hậu Phương Nhi

Hoa hậu Bảo Ngọc

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ trời biển mênh mông kỳ vĩ, được truyền tải bằng nét vẽ ngọt ngào. Hướng tầm nhìn vào hình ảnh cánh buồm lướt êm trên ngọn gió mỏng manh đầu hạ, bộ sưu tập hứa hẹn khơi dậy dấu ấn diệu kỳ ngoài mong đợi, cùng các thủy thủ biến hóa trong diện mạo đa sắc và sẵn sàng trở thành tâm điểm của mọi chuyến đi.

Lựa chọn phom dáng thủy thủ đặc trưng làm chủ đạo, mỗi thiết kế lại khéo léo bao hàm một kết cấu thi vị khác nhau, giao hòa giữa khí chất kiêu sa cùng hơi hướng điệu đà, nữ tính.

BST "Trở lại khu vườn" của NTK Hồ Hoàng Ca Dao

Hoa khôi Nam Em

Hoa khôi Nam Em vừa diễn vedette bộ sưu tập này, vừa mang đến ca khúc ‘Bồng bềnh bồng bềnh’, sáng tác của Vy Vy. Người đẹp không chỉ hát, còn thể hiện những điệu múa minh họa sự bay bổng giữa thiên nhiên.

Bộ sưu tập này là sự tiếp nối cảm xúc về vẻ đẹp của những nàng thơ bước từ khu vườn trong các câu chuyện cổ tích, với phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng của những nàng công chúa xen lẫn nét hiện đại, phóng khoáng và họa tiết thêu đính tỉ mỉ. Mỗi chiếc váy là một câu chuyện về cảm xúc đầy mơ mộng và lãng mạn.

BST Andy Zhou - thương hiệu Wonder Baby

Mẫu nhí Emily Nhã Uyên và các bé trình diễn

Mẫu nhí Bảo Hà

Bộ sưu tập của nhà thiết kế đến từ Trung Quốc do toàn bộ người mẫu nhí thể hiện, liên tục nhận được sự cổ vũ của khán giả bởi sự dễ thương của các bé. Có người mẫu vừa diễn vừa ngơ ngác vì "quên bài, có bé lại đi thơ thẩn như đang dạo chơi trong vườn nhà. Đặc biệt, sự xuất hiện của "mẫu nhí triệu view" - mẫu nhí xuất sắc nhất tại Thượng Hải 2023 Emily Nhã Uyên được cổ vũ nồng nhiệt.

BST "Sắc màu" của NTK Vương Khanh

Bộ sưu tập được thực hiện theo phom dáng của thời trang thập niên 1960 - 1980, sử dụng các gam màu nổi bật. Các người mẫu trình diễn vui vẻ, sinh động trong không khí âm nhạc những thập niên cũ.

Á hậu Các dân tộc Việt Nam 2002 Thạch Thu Thảo

Mẫu nhí Bảo Hà cùng các người mẫu trình diễn.

BST "Triệu giấc mơ" của NTK Nguyễn Đức Huy

Bộ sưu tập lấy ý tưởng từ nhạc phim "A million dreams", xoay quanh giấc mơ của gia đình nhỏ, luôn muốn bố mẹ, con cái hạnh phúc bên nhau. Bộ sưu tập mang đến một màu sắc xinh tươi rực rỡ như chính sự mong muốn cuộc sống của các em luôn tốt đẹp. Các chất liệu len, dạ, chiffon, sequin, silk... được sử dụng chính trong bộ sưu tập.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

Siêu mẫu Như Vân và người mẫu Bông Chuẩn

Đây cũng là bộ sưu tập kết show, với sự hội ngộ của dàn mẫu nổi tiếng những năm 2000 - 2010 như Á hậu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Kiều Ngân, Hoa hậu biển Ninh Hoàng Ngân, Á hậu Thanh Hoài, Á hậu Diễm Châu, siêu mẫu Phùng Ngọc Yến, siêu mẫu Phượng Zenana.