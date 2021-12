Vợ sắp cưới của thiếu gia tập đoàn may mặc lớn phía Bắc: Là fashionista đình đám, mặc gì cũng hút mắt

Chiều ngày 7/12 vừa qua, màn cầu hôn đầy lãng mạn của thiếu gia tập đoàn may mặc lớn phía Bắc với bạn gái, kiêm bạn thân lâu năm đã khiến mạng xã hội "sốt xình xịch". Được biết, chàng trai có gia thế khủng đã phải lòng người bạn gái của mình từ 15 năm trước, và kiên trì theo đuổi cô nàng cho đến khi nhận được cái gật đầu, đồng ý về chung một nhà của người đẹp. Danh tính cô gái may mắn ấy hóa ra chẳng hề xa lạ với netizen. Con dâu tương lai của tập đoàn may mặc lớn chính là Salim - hot girl đình đám Hà Thành, từng tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình, vlog nổi tiếng.

Không chỉ xinh đẹp, Salim còn có gu thời trang cực kỳ ổn áp. Kể từ khi phủ sóng tên tuổi với các clip viral cho đến hiện tại, Salim có sự thay đổi phong cách rất linh hoạt, nhưng điểm chung là đều bắt kịp xu hướng, và đem lại cảm hứng mặc đẹp cho nhiều người. Trên trang cá nhân, Salim thường xuyên được xin "info" những items cô diện, đủ để biết phong cách của nàng hot girl thu hút đến nhường nào.

Style của Salim không đóng khung theo một chiều hướng nhất định, người đẹp có rất nhiều những outfit được lên đồ rất phá cách, kén người diện. Tuy nhiên, vóc dáng cùng thần thái của nàng hot girl có thể "cân đẹp" nhiều kiểu trang phục. Đây chính là lý do, Salim thường xuyên được các thương hiệu thời trang từ bình dân cho đến cao cấp "chọn mặt gửi vàng", nhằm quảng bá cho các thiết kế của hãng.

Ngoài những lúc phá cách, Salim diện đồ theo hướng đơn giản và có tính ứng dụng cao hơn. Nàng hot girl phải lòng những items cơ bản như: áo thun, áo sơ mi oversized, quần ống suông và đặc biệt là quần jeans. Cách mix&match của cô đa dạng, nhiều màu sắc và thường tạo điểm nhấn cho bộ đồ bằng những món phụ kiện nổi bật, chẳng hạn như khuyên tai to bản, túi xách họa tiết, mũ mão…

Chưa kể, Salim còn rất khéo trong khoản lên đồ tôn dáng. Vốn sở hữu thân hình thon thả, đặc biệt là vòng eo phẳng lì, săn chắc, nàng hot girl thường xuyên diện các items khoe khéo lợi thế vóc dáng gồm crop top, áo dáng ôm, hay sơ mi buộc eo. Nhờ vậy, những outfit của Salim lại càng thêm hút mắt.

Style của Salim chất chơi, phá cách nhưng không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua những items mềm mại, nữ tính như là váy.

Điều thú vị là, style diện váy của Salim cũng khá đặc biệt. Thay vì chỉ gắn bó với những mẫu váy liền, chân váy trơn màu, Salim lại đa dạng hóa style bằng cách diện cả những chiếc chân váy họa tiết nổi bật. Đối với item vốn đã bắt mắt này, Salim sẽ kết hợp cùng những mẫu áo và giày dép trơn màu, nhằm tạo nên set trang phục hài hòa, nhưng vẫn ấn tượng.

Dù đã hoạt động lâu năm, hot girl Salim vẫn duy trì được sức nóng của mình. Có nhiều yếu tố góp phần củng cố tên tuổi của Salim nhưng chắc chắn, phong cách thời trang hút mắt cũng đóng một vai trò quan trọng.

Ảnh: Instagram nhân vật