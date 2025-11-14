Vô ơn như mỹ nhân này xứng đáng biến mất khỏi showbiz: Bôi nhọ người giúp mình nổi tiếng, ăn không nói có trắng trợn
Mỹ nhân này đang bị chỉ trích nhiều trên mạng xã hội.
Thời điểm hiện tại, những tranh cãi xoay quanh nữ diễn viên Từ Nhược Hàm đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Đoàn đội của mỹ nhân sinh năm 1998 bị cho là dung túng, thậm chí đứng sau hành động bôi xấu hình ảnh Trương Lăng Hách được thực hiện bởi cộng đồng fandom.
Trong hot search "Trương Lăng Hách Từ Nhược Hàm" trên Weibo, nhiều fan của Trương Lăng Hách tố cáo trong thời gian Yêu Em phát sóng, fan Từ Nhược Hàm thay avatar thành hình Trương Lăng Hách, sau đó lôi kéo khán giả trung lập đẩy thuyền cặp đôi Hách - Hàm. Thế nhưng mặt khác, họ lại chê bai Trương Lăng Hách chỉ đẹp khi đi thảm đỏ sự kiện, hơn nữa ngoài ngoại hình ra thì chẳng còn gì khác.
Trái lại, phía fan Trương Lăng Hách nhiều lần đứng ra bênh vực mỗi khi Từ Nhược Hàm bị chê bai, nỗ lực hết sức giúp nữ chính vớt vát hình ảnh, cũng như để khán giả không vì nữ chính mà bỏ phim. Đáng nói hơn, phía công ty Hòa Tụng được cho là còn marketing gian dối, cố tình khiến cho những khán giả không biết chuyện tưởng rằng trong Yêu Em, Từ Nhược Hàm được yêu thích hơn Trương Lăng Hách dù sự thật trái ngược hoàn toàn.
Chưa dừng lại ở đây, thời gian gần đây Từ Nhược Hàm mới vào đoàn phim Ngọc Điệm Thu. Đây là dự án ngôn tình dân quốc cô đóng cùng với Thừa Lỗi. Bộ phim này được cho là có những hành động bắt chước ý tưởng của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, muốn lợi dụng sức nóng của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn để quảng bá. Cụ thể, cảnh bế công chúa nổi tiếng của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên liên tục bị so sánh với cảnh bế công chúa của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm xem cảnh nào hấp dẫn hơn, khiến cư dân mạng vô cùng bất bình.
Đối với sự việc này, cộng đồng mạng hiện đang nghiêng về Trương Lăng Hách. Bởi lẽ trước khi Yêu Em phát sóng, Từ Nhược Hàm là một cái tên vô danh, rất ít tên tuổi trong showbiz. Nhờ đóng Yêu Em cùng với Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm mới có thể đến gần hơn với công chúng. Dẫu vậy đến cuối cùng, Trương Lăng Hách - người đã bỏ hết tâm huyết vào tác phẩm ngôn tình hiện đầu tay lại vì cô mà hứng chịu rất nhiều bình luận tiêu cực vô cớ.
Điều đó khiến nhiều người cảm thấy Từ Nhược Hàm là người vô ơn, không trân trọng người đã từng giúp đỡ mình. Thậm chí, có những netizen còn bày tỏ rằng họ cảm thấy hối hận vì từng đứng ra bênh vực cho Từ Nhược Hàm khi cô vấp phải làn sóng chê bai hồi Yêu Em phát sóng.
Bình luận của netizen về vụ việc:
- Nhiệt ai hơn nghĩ bằng đầu gối cũng biết mà còn phải hỏi sao. Nhà cậu bảo vệ phim hết mình từ lúc chiếu, còn fan bạn diễn làm trò mèo hết hồn. Yêu Em đã chiếu hết từ tháng 3, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn cũng đã đóng máy xong xuôi nhưng được nhắc kèm nhiều quá. Thế nhé, phim nào phận đấy, tự bước bằng đôi chân của mình vào các dự án phim sau thôi nào.
- Tui thấy tội cho Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn thực sự. Phim đóng máy đã lâu tưởng yên ổn cho tới khi bộ phim của cô này quay, từ hồi quay thì một đống bài cọ nhiệt xuất hiện, đã vậy còn chê bai phim người ta. Tui có thiện cảm với Thừa Lỗi nhưng cô này thì không. Đâu phải khi không mà cô bị fan cậu Hách lẫn cậu Lỗi trộn gỏi. Có lý do của nó hết.
- Nhớ hồi Yêu Em chiếu fan Hách còn hộ giá nữ chính hết mình, người ta chê nữ chính đuổi khán giả mà fan Hách cũng bênh nào là visual hợp phim, hợp nhân vật rồi vibe Hàn Quốc các kiểu.
- Ê nhưng mà tố có bằng chứng rõ ràng cụ thể vậy thì fan Hách đúng mà? Chứ chả nhẽ để bị leo lên đầu lên cổ ngồi. Fan phim Yêu Em và người giữ tui là Hách thật, không có ý kiến gì với nữ chính nhưng mà giờ đọc thấy chơi bẩn như này thì...
- Dù thích Trương Lăng Hách nhưng tui không thể xem nổi Yêu Em vì đã từng coi 1 tập phim trước đây của cô này và drop bộ đó luôn. Giờ thì hảo cảm càng âm vô cực.