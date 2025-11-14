Vô ơn như mỹ nhân này xứng đáng biến mất khỏi showbiz: Bôi nhọ người giúp mình nổi tiếng, ăn không nói có trắng trợn

Thời điểm hiện tại, những tranh cãi xoay quanh nữ diễn viên Từ Nhược Hàm đang thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Đoàn đội của mỹ nhân sinh năm 1998 bị cho là dung túng, thậm chí đứng sau hành động bôi xấu hình ảnh Trương Lăng Hách được thực hiện bởi cộng đồng fandom.

Từ Nhược Hàm nổi lên nhờ bộ phim Yêu Em đóng cùng Trương Lăng Hách.

Trong hot search "Trương Lăng Hách Từ Nhược Hàm" trên Weibo, nhiều fan của Trương Lăng Hách tố cáo trong thời gian Yêu Em phát sóng, fan Từ Nhược Hàm thay avatar thành hình Trương Lăng Hách, sau đó lôi kéo khán giả trung lập đẩy thuyền cặp đôi Hách - Hàm. Thế nhưng mặt khác, họ lại chê bai Trương Lăng Hách chỉ đẹp khi đi thảm đỏ sự kiện, hơn nữa ngoài ngoại hình ra thì chẳng còn gì khác.

Thời điểm đó Trương Lăng Hách đã nổi tiếng, trong khi tên tuổi của Từ Nhược Hàm vẫn còn mờ nhạt. Có thể nói, phía nam chính gần như đã một mình gánh vác bộ phim.

Trái lại, phía fan Trương Lăng Hách nhiều lần đứng ra bênh vực mỗi khi Từ Nhược Hàm bị chê bai, nỗ lực hết sức giúp nữ chính vớt vát hình ảnh, cũng như để khán giả không vì nữ chính mà bỏ phim. Đáng nói hơn, phía công ty Hòa Tụng được cho là còn marketing gian dối, cố tình khiến cho những khán giả không biết chuyện tưởng rằng trong Yêu Em, Từ Nhược Hàm được yêu thích hơn Trương Lăng Hách dù sự thật trái ngược hoàn toàn.

Thế nhưng sau khi có được danh tiếng nhờ Yêu Em, phía Từ Nhược Hàm lại có thái độ vô ơn, không trân trọng bạn diễn.

Chưa dừng lại ở đây, thời gian gần đây Từ Nhược Hàm mới vào đoàn phim Ngọc Điệm Thu. Đây là dự án ngôn tình dân quốc cô đóng cùng với Thừa Lỗi. Bộ phim này được cho là có những hành động bắt chước ý tưởng của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn, muốn lợi dụng sức nóng của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn để quảng bá. Cụ thể, cảnh bế công chúa nổi tiếng của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên liên tục bị so sánh với cảnh bế công chúa của Thừa Lỗi và Từ Nhược Hàm xem cảnh nào hấp dẫn hơn, khiến cư dân mạng vô cùng bất bình.

Công ty Hòa Tụng đứng sau Từ Nhược Hàm bị tố marketing bẩn, định hướng dư luận khiến nhiều người lầm tưởng Từ Nhược Hàm được yêu thích hơn Trương Lăng Hách ở Yêu Em dù sự thật trái ngược hoàn toàn.

Cảnh bế công chúa nổi tiếng của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn bị đem ra so sánh với Ngọc Điệm Thu.

Đối với sự việc này, cộng đồng mạng hiện đang nghiêng về Trương Lăng Hách. Bởi lẽ trước khi Yêu Em phát sóng, Từ Nhược Hàm là một cái tên vô danh, rất ít tên tuổi trong showbiz. Nhờ đóng Yêu Em cùng với Trương Lăng Hách, Từ Nhược Hàm mới có thể đến gần hơn với công chúng. Dẫu vậy đến cuối cùng, Trương Lăng Hách - người đã bỏ hết tâm huyết vào tác phẩm ngôn tình hiện đầu tay lại vì cô mà hứng chịu rất nhiều bình luận tiêu cực vô cớ.

Bộ phim Ngọc Điệm Thu của Từ Nhược Hàm bị tố lợi dụng sức nóng của Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn.

Điều đó khiến nhiều người cảm thấy Từ Nhược Hàm là người vô ơn, không trân trọng người đã từng giúp đỡ mình. Thậm chí, có những netizen còn bày tỏ rằng họ cảm thấy hối hận vì từng đứng ra bênh vực cho Từ Nhược Hàm khi cô vấp phải làn sóng chê bai hồi Yêu Em phát sóng.